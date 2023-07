Comparta este artículo

Estados Unidos.- Usualmente, cuando una persona está a punto de abordar un vuelo, suele sentir los típicos nervios de cuando el avión está a punto de despegar; sin embargo, los pasajeros de un vuelo de American Airlines se vieron sometidos a un nuevo tipo de estrés, cuando una de las pasajeras se levantó, en evidente estado de pánico, y acusó a uno de los presentes de no ser precisamente real.

Los hechos habrían ocurrido a inicios de este mes de julio, en un vuelo de la mencionada empresa, cuando una mujer rubia, vestida con un top negro y unos jeans desgarrados, se levantó de su asiento, el cual aparentemente estaba ubicado en la parte trasera del avión, mientras gritaba algunas maldiciones y advertía que se retiraría del lugar, al mismo tiempo le advertía al resto de los pasajeros que podían creerle o no, para luego señalar hacia atrás y gritar que "eso" no era real.

"Di lo que quieras. Te digo que me voy a la mie... Y hay una razón por la que me voy a la mie... Y todos pueden creerlo o no. No me importa una mie... Pero les estoy diciendo, ahora mismo. Esa cosa de allá, esa cosa de allá atrás no es real."

Ante esto, los pasajeros del vuelo de Dallas, Texas a Orlando, Florida, parecen entrar en evidente nerviosismo, incluso la persona que estaba grabando el video, voltea inmediatamente la cámara para averiguar a qué se estaba refiriendo la mujer, pero no logra captar nada fuera de lo normal. Es entonces que la fémina continúa su discurso, advirtiéndole a los demás pasajeros que el avión podría caer o que podrían morir.

"Y puedes sentarte en este avión y puedes morirte con ellos o no, pero yo no voy a morir."

El video fue publicado originalmente por usuario de TikTok, @texasrkansann, esto con la finalidad de exhibir a la mujer porque, por su culpa, su vuelo se retrasó hasta 3 horas en salir, sin embargo, no contaba con que se viralizaría tan rápido, motivo por el que terminó por eliminarlo de la plataforma de videos cortos, aunque esto no importó demasiado, puesto dicho clip ya se encuentra en Twitter, donde ya cuenta con millones de views.

El accionar de la mujer dejó intrigados a varios internautas, puesto en ningún momento se descubre a qué se refería exactamente con que "no era real", asimismo, aunque el pasado jueves, 7 de julio, el periodista de hechos paranormales, Jamie Maussan, compartió en su cuenta de Twitter, un presunto video en el que se aprecia a la persona que, supuestamente, no era real, éste sería un hombre de entre 25 a 30 años, cubierto con una sudadera color verde.

En clip se aprecia como está persona mira directamente a la cámara y, según el comunicador, cerraría los ojos de una manera muy extraña, lo que despertó las dudas de que se tratara de una persona real o de un denominado reptiliano, quien según la creencia popular sería alguien de una especie reptil, quienes se cree, se hacen pasar por humanos, aunque hay que señalar que no existe evidencia científica de estos seres.

De acuerdo con algunos informes, este video publicado por Jaime Maussan no sería del mismo avión en donde ocurrió el incidente anteriormente mencionado, puesto en el primer clip se aprecia que hay una especie de división en el avión, mientras que en el segundo no se pueden ver, por lo que quizás se trate de otra sección de la nave o directamente no sea el mismo. Y tú, ¿qué piensas?, ¿crees que la mujer vio algo que no debía?

