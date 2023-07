Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- Con frecuencia escachamos sobre asaltos a locales comerciales que, desafortunadamente acaban con las ganancias de los locatarios quienes la mayoría de las veces van al día en cuanto a gastos recurrentes, sucesos que a la ciudadanía en general les causa además de coraje importancia pues pese a los operativos de seguridad, este tipo de crímenes siguen siendo una constante. No obstante, ha trascendido que en Atlanta un supuesto criminal acabó con las manos vacías y no porque no hubiera nada que sustraer, sino porque las personas a las que les iba a robar simplemente lo ignoraron.

Cámaras de seguridad mostraron el momento exacto en que un sujeto, supuestamente armado, ingresa a un salón de belleza donde varias féminas estaban a la espera de su turno mientras otras recibían atención de los expertos. El hombre ingresa con un carácter amenazante y les exige entregar lo que lleven consigo. La sorpresa es que las féminas no reaccionan con temor y ni siquiera lo voltean a ver, algo así como si al ignorarlo éste se aburriera y se saliera, lo que efectivamente pasó.

Captura de pantalla

Datos oficial es resaltar que el asalto ocurrió el pasado lunes 3 de julio en el local comercial conocido como Nail First, ubicado en Atlanta. La policía local fue la encargada de difundir las imágenes con el fin de pedir apoyo de la ciudadanía para ubicar al responsable y detenerlo, pues aunque no se hubiera robado nada, representa una amenaza para la sociedad ya que podría replicar sus acciones y quizá, afectar las ganancias de los trabajadores de la región. El hombre de tez morena, usaba una gorra y lentes de sol, por lo que solo se observa un poco su rostro.

Todos abajo. Dame todo tu dinero. Vacíen sus bolsillos. ¿Donde está el dinero?", dice amenazante.

De acuerdo con lo captado por las cámaras de seguridad, una mujer es la única que le presta atención y le hace señas de no tener nada consigo. Poco a poco, la fémina se acerca a la puerta hasta que queda en la vía pública. Dentro del establecimiento, las demás mujeres solo lo observan sin atender a sus peticiones y al final, el hombre se retira. Cabe destacar ue la mujer que lo esperaba afuera, le recuerda que no lleva consigo nada y después, el sujeto se aleja con la mochila que lleva consigo vacía.

Testigos aseguraron que el hombre una vez que salió del salón, abordó un vehículo de cuatro puertas en color plateado aunque hasta ahora se desconoce cuál es su paradero. Al hacerse viral el video del asalto fallido, internautas respondieron con memes asegurando que quizá era la l primera vez que intentaba cometer hurto. Otros simplemente aseguraron que la ciudadanía ya reacciona con hartazgo y aunque muchas veces suelen hacer justicia por su propia mano, otra forma menos violenta de reaccionar es simplemente ignorar.

Esta no es la carrera profesional para mí", "Él en su cabeza: 'si se suponía que gritaba que me dieran su dinero, por qué no me toman en serio'", fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.

Foto: Twitter / captura de pantalla

Foto: Twitter / captura de pantalla

Foto: Twitter / captura de pantalla

La Policía de Atlanta ha pedido a la ciudadanía comunicarse de manera directa en caso de tener informado que permita dar con el paradero del hombre aunque hasta ahora no se sabe si será procesado por un delito en especial o si solo se buscará ponerlo en el registro para así seguirle la pista. Por ello, se espera que este video se siga haciendo viral no para dar pie a más memes, sino para que la población colabore en saber más sobre este ladrón que se espera, haya entendido que no es la forma de obtener dinero fácil.

Fuente: Tribuna