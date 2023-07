(VIDEO) Mujer descubre a su esposo con la amante: "Relájate", le pide la infiel tras ataque

Comparta este artículo

Lima, Perú.- Durante la década de los 90, el programa de televisión Infieles cobró relevancia internacional pues se enfocaba en exponer a los hombres y mujeres que eran desleales en una relación; fue este morbo el que lo volvió un éxito hasta que salió del aire. No obstante, pese a que ya no está tal proyecto, las redes sociales se han encargado de traer al público en general momentos desafortunados cuya trama es muy ad hoc a la del programa antes citado, justo como pasó en Perú donde una mujer encaró a su esposo el haberla estado engañado y no solo eso, sino que además le hizo frente a 'la otra' a la que atacó físicamente.

La plataforma de videos cortos TikTok es la que se encargó de hacer viral el momento en que una mujer, sin temor a nada, baja de un vehículo motorizado para dirigirse al auto que aparentemente es el de su esposo. Dentro de mismo se encuentran el varón y la que parece ser su otra pareja, a la cual la esposa dolida se le acerca para exigirle que descienda de la unidad, lo que claro, no sucede pero no por ello se detiene a tratar de buscar sacar su enojo ya que aprovecha que la ventanilla está abierta para jalarla del cabello y atacarla.

De acuerdo con el relato, la pareja de infieles estaba saliendo de un motel y metros más adelante, fue que se detienen para charlar. Fue entonces cuando la esposa, en compañía de una amiga quien además de transportarla graba las imágenes, les hacen saber que ya llevaban tiempo investigando el engaño, tanto que hasta saben que "la querida" se llama Ani Avatos, mujer que en todo momento le pide a ambas féminas calmarse, especialmente a la dolida esposa.

¿Vale la pena pelear?", dice el esposo identificado como Joe. "¡Relájate!", le pide la mujer.

Pese a la calmada petición, la esposa no accede y sigue atacando a la mujer que se interpone en la relación. Es por este evento que la presunta amante insiste en que entre ambos no ha pasado nada pero de nada sirve, pues las mujeres que les hacen frente les recuerdan que los acababan de ver salir del motel donde posiblemente sucedió más que una charla. Es la forma en la que la pelea se lleva a cabo que el video se ha vuelto viral pues además cientos de internautas dividieron opiniones.

Te hemos visto en el hotel, hija de mier… Abre la puerta!", piden a la pareja.

Internautas han referido que la esposa encalada es la que actuó mal en este video pues la mujer, que posiblemente sea la amante, no tus la culpa sino que es el esposo el que buscó que existiera otra relación. Del mismo modo, otros de los comentarios que s han recibido es que las plataformas digitales no deben segur promoviendo este tipo de violencia y la pareja en tanto, debió arreglar sus diferencias en privado. Otros en tanto, se han tornado por saber qué fue lo que pasó después, especialmente si los esposos ahora figuran ya como una pareja separada.

Los que dicen que es con el marido, no con ella, están mal. Es con los dos, porque ni que el ‘man’ le haya puesto una pistola en la cabeza a ella".

Esta no es la primera vez que videos de este tipo se hacen virales en las redes sociales, pero hasta ahora este clip figura como uno de los más populares en México. La primera parte de esta pelea muestra a la esposa decir a la una persona a través de una llamada telefónica que lleva varias horas siguiendo a su esposo pues unos amigos le informaron que estaba con otra en una discoteca, centro nocturno que abandonaron cerca de las 06:00 horas para dirigirse al hotel. Tras ello, surge la pelea que se ha vuelto tendencia en más plataformas digitales.

