Ciudad de México.- Desde hace varias horas, internautas se han preguntado cuándo es, en realidad, el Día de la Novia, una festividad que es muy independiente al Día de San Valentin que se conmemora cada 14 de febrero, fecha en la que parejas y hasta amigos celebran el haberse encontrado en el plano terrenal. No obstante, parece que las féminas tienen un día en específico para ser consentidas pero la realidad es que no se festeja en todo el planeta, sino solo en esta parte del globo.

Las redes sociales se han llenado de memes y hasta reclamos porque, al parecer, las novias de todo el mundo fueron un poco ignoradas el pasado 31 de julio por sus parejas. No obstante, se ha hecho mención en que el realidad se celebra a 'la media naranja' este 1 de agosto, por lo que los novios tienen todavía tiempo para enaltecer estar en pareja y claro, celebrar a sus novias. Antes de salir a buscar un regalo, se ha especificado además que esta fecha no es a nivel internacional.

Fue en 2018 cuando autoridades en Estados Unidos estipularon que cada 1 de agosto se celebrara el Día de la Novia solo en territorio estadounidense. El motivo fue para retomar que en 1859 se celebrara a la mujer en su rol de pareja pero poco a poco la festividad dejó de tener importancias in embargo, por iniciativa se ha estipulado retornar la fecha pero de nueva cuenta se enfatiza, solo en el territorio que actualmente es gobernado por Joe Biden, por lo que las novias mexicanas o de otro país, deberán esperar a que se estipule la fecha como tal.

De acuerdo con expertos en temas sociológicos, en México el Día de la Novia suele ser cada primer domingo de abril, por lo que este 2023 la fecha, en teoría, se celebró el pasado 2 de abril pero, al no ser una fecha fija, las novias pasaron desapercibidas, algo que se espera no suceda en Estados Unidos donde restaurantes y la industria en general esperan una importante derrama económica con el fin de conmemorar a las parejas de todo el país.

A pesar de haberse aclarado que no hay un Día de la Novia en México, e incluso en Argentina se celebra cada 7 de abril, los memes no se hicieron esperar. Desde aquellos donde las féminas le reclamaron a sus novios el no haberlas celebrado hasta aquellos que lamentaron estar solteros y sin tener a quien festejar este día. Cualquiera que sea la situación, esta festividad local sigue en tendencia tanto en redes sociales como en otros parámetros de búsqueda.

Hasta ahora, Estados Unidos, México y Argentina son los únicos países donde se busca enaltecer a las novias en el rol de compañeras en el ámbito romántico aunque en días distintos. El motivo va más con fines comerciales y no se considera una festividad oficial; sin embargo, hay quienes se lo toman tan en serio que planean festejos similares a San Valentín donde se involucra desde una cita romántica y hasta pedidas de matrimonio.

