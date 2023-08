María Fernanda sigue desaparecida en Berlín, Alemania: Autoridades de Europa la buscan, dice AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar del caso de María Fernanda Sánchez, la joven originaria de Querétaro que desapareció en Berlín, Alemania. Dijo que su búsqueda sigue siendo primordial para su Administración y que autoridades de Europa ya colaboran para encontrarla.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 1 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que continúan las investigaciones para encontrar a la joven queretana María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de julio del 2023. AMLO declaró que la gente cercana a la joven está aportando pruebas para poder ubicarla.

Buscan a la mexicana María Fernanda en Berlín, Alemania; sigue desaparecida. Foto: Twitter

Se está avanzando mucho en la investigación, se ha ido avanzando y nos están ayudando las autoridades de Alemania, se tienen ya pues elementos de pruebas, de gente cercana a la joven desaparecida, ya se está avanzando mucho en la investigación y se está buscando", declaró el presidente de México este martes en su conferencia desde Palacio Nacional.

En esta misma intervención, López Obrador compartió con la prensa mexicana que la canciller Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, le dijo que no había necesidad de que hablara con el presidente alemán "porque ya lo están haciendo" desde que se reportó la desaparición y se movilizaron las autoridades de Europa. No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no hay más detalles sobre el paradero de la joven.

Me dijo Alicia que no había necesidad de que hablara con el presidente porque ya lo están haciendo, están ayudando en todo... hoy mismo o mañana le hablaría al presidente [de Alemania], pero sí nos están ayudando, es lo que me dice Alicia", apuntó AMLO en la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy.

Cabe mencionar que el pasado lunes 31 de julio, el mandatario López Obrador declaró que, a través de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, buscaría apoyo del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para encontrar a María Fernanda Sánchez, quien desapareció en Berlín el pasado 22 de julio. La queretana vive en esa ciudad debido a que se encuentra estudiando la maestría de New Media Design.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'