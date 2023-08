(VIDEO) De no creer: Zoológico en China aclara si osos son reales o se trata de personas disfrazadas

Comparta este artículo

Beijing, China.- Desde hace algunos días, Beijing se ha vuelto tendencia por las fuertes lluvias que han dejado hasta ahora un saldo de 20 personas sin vida y al rededor de 27 en calidad de desaparecidos, suceso que ha conmocionado en redes sociales a nivel internacional; sin embargo, un evento también ha llamado la atención y es que en el país asiático también se encuentra el Zoológico de Hangzhou, el cual se ha vuelto tendencia por los osos que ahí se exhiben pues afirman, los ejemplares no son reales.

Fue en la red social Twitter donde se compartió un video que ha perturbado a internautas, pues se observa a un oso negro saludar a los visitantes. Si bien no es normal que los animales den este recibimiento a los que los vistan, lo que también ha llamado la atención es que el ejemplar en cuestión es muy delgado, lo que supone que en realidad se trate de trabajadores disfrazados y no de osos reales. Este evento basta decir, ha generado una fuerte polémica.

Fue el pasado 26 de julio cuando se publicó en la red social propiedad de Elon Musk el video de este oso que ha perturbado a internautas. Previo a hacerse viral en Twitter, se supo que el video se publicó en la red social Douyin, una muy similar al TikTok donde se dijo, sí eran humanos disfrazados. Al haberse difundido ya en varias plataformas digitales, se generó controversia sobre si es o no un humano, llevando a que el mismo Zoológico aclarara la situación.

A través de las redes sociales, el Zoológico de Hangzhou informó que el oso que parece saludar a los visitantes lleva por nombre 'Angela' no es un trabajador disfrazado, sino que sí es n oso genuino. A modo de hacer mofa de la situación, el comunicado no fue firmado por los responsables del recinto de conservación, sino que según fue la misma 'Angela' la que se pronunció aclarando los hechos descartando que esta hembra contratara a alguien para usurpar su lugar y con ello, darse un día libre.

Recibí una llamada del director del zoológico preguntándome si estaba siendo perezosa y había faltado al trabajo hoy para encontrar a un humano que ocupara mi lugar", dice la misiva.

El documento clara que este ejemplar es un oso solar, no un oso negro, lo que explicaría el motivo por el cual, a diferencia de otros osos, su aspecto es más delgado. Del mismo modo, la misiva hace énfasis en que se trata de un oso y n de un perro como se llegó a sugerir en redes sociales. Respecto a si eran o no trabajadores usando disfraces, los responsables del zoológico informaron que, si fuera ese el caso, la persona no resistiría tanto tiempo morándose ante el público pues se desmayaría.

Medios locales apuntaron que, luego de haberse hecho viral el video de 'Angela', causo más curiosidad saber si era en realidad un oso o un humano usando un disfraz. La asistencia al zoológico aumentó un 30 por ciento al cierre del mes de julio y se espera que siga en aumento ahora que en apariencia se aclaró que se trata de un ejemplar real. En tanto, ha habido comentarios que desacreditan que sí sea un oso, al tiempo que otros recordaron que en la serie animada Los Simpson ya había habido una escena donde supuestamente 'Homero' se hace pasar por un chimpancé, lo que pudo haber sido replicado por este lugar.

