Joaquín 'El Chapo' Guzmán, denuncia con una carta, ser víctima de malos tratos dentro de la cárcel

Nueva York, Estados Unidos.- Ya han pasado varios años desde que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por parte de autoridades estadounidenses quienes lo hallaron responsable del delito de narcotráfico. El originario de Badiraguato, se encuentra al interior de un penal de máxima seguridad ubicado en Nueva York donde presuntamente ha sido víctima de malos tratos, mismos que podrían estar por ser denunciados con el objetivo de salvaguardar su integridad.

Recientemente se difundió que a través de una carta, el considerado narcotraficante más buscado del mundo denunció que las autoridades al interior de esta prisión de máxima seguridad han violado sus derechos humanos. Cabe destacar que la misiva fue dirigida al juez Brian Cogan, encargado de encabezar el juicio que lo llevó a ser condenado e incluso, es éste mismo juez el que está a cargo del proceso penal en contra de Genaro García Luna.

Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarán los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado", dice la carta.