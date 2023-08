Satélite se estrella a metros de una casa y causa terror entre los locatarios de una comunidad china

Comparta este artículo

Templo Taizi, China.- Es bien sabido que, cada cierto tiempo, los humanos suelen lanzar satélites a la órbita de la Tierra con fines de mejorar la telecomunicación o por cuestiones científicas y aunque esto es una tarea necesaria, la realidad es que, en ocasiones, las naves suelen regresar al planeta, dichos reingresos son normalmente controlados y, en ocasiones, se procura que el armatoste caiga en medio del océano, donde no cause ningún daño a los terrícolas, el problema ocurre cuando esto no ocurre así.

Recientemente surgieron informes de la caída de un satélite, el cual descendió desde el espacio exterior hasta una pequeña comunidad china. Según la información de algunos de los testigos, la nave cayó a escasos metros de la casa de un lugareño, quien fue advertido por una gran bola de fuego que cayó del suelo y luego se estrelló, provocando una pequeña explosión en la localidad de Templo Taizi.

De acuerdo con las imágenes captadas por algunos nativos, se puede apreciar una gran columna de humo ardiente que rápidamente llena el lugar, mientras que algunos vecinos, salen a mirar sorprendidos los restos de lo que anteriormente era un satélite. Según datos del medio británico, The Mirror, el incidente se registró aproximadamente a las 6:50 horas del pasado miércoles, 9 de agosto, una zona particular.

Supuestamente, luego del incidente, los escombros del satélite continúan en plena vía pública, aunque se cree que en los próximos días la zona sería limpiada, mientras que los restos serían asegurados por personal especializado en el tema. Presuntamente, los aldeanos fueron advertidos de que una nave podría caer del cielo, aún así, el momento del impacto fue tan sorprendente que causó terror en varios de los presentes.

Afortunadamente, las autoridades reportaron que no se reportaron víctimas del incidente, asegurando que todos los locatarios que se encontraban en la zona al momento de la caída del satélite, se encuentran bien. Cabe señalar que esta no es la primera vez en el año que una nave tiene un reingreso a la Tierra. Según algunos datos, el pasado mes de julio, una nave espacial británica, conocida como Aeolus, regresó al planeta, luego de una misión científica.

De acuerdo con datos del medio inglés, la nave espacial no tenía programado su reingresó a la Tierra en el mes de julio, sin embargo, se quedó sin combustible antes de tiempo lo que tuvo que regresar al planeta de forma abrupta. Supuestamente, la nave debía aterrizar en algún lugar del Océano Atlántico, sitio en el que terminó cayendo, aunque algún tiempo antes de lo esperado por la agencia.

Fuentes: Tribuna