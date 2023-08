Quito, Ecuador.- Fue el pasado miércoles 09 de agosto cuando el pueblo de Ecuador y de todo América Latina se conmocionó por el homicidio a sangre fría de Fernando Villavicencio, un político y periodista que aspiraba a la presidencia de dicha nación. Si bien aún no se determina quién o quiénes son los autores y responsables de este crimen (aunque se señala al grupo delictivo mexicano, el Cártel de Sinaloa), la tensión sigue, y es que ahora otra candidata sufrió un atentado.

De acuerdo con los primeros reportes sobre este nuevo ataque, los hechos ocurrieron el pasado jueves 10 de agosto, a sólo 24 horas del asesinato de Fernando Villavicencio, en la localidad de Los Ríos, en la ciudad de Quevedo, poco después de las 13:00 horas, tiempo local. Se detalló que la víctima, Estefany Puente, quien es candidata asambleísta en Ecuador, estaba acompañada de su padre y otro miembro de su equipo cuando su vehículo fue interceptado y atacado a balazos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Atacan a balazos a candidata en Ecuador. Foto: Twitter

Por fortuna, la candidata a la asamblea de Ecuador y sus acompañantes resultaron ilesos de esta nueva agresión armada, no obstante, el automotor resultó con varios impactos en la zona del parabrisas. Información extraoficial apunta que la Puente resultó con una lesión leve en el brazo, mas esto aún no se confirma. Por otra parte, medios ecuatorianos señalan que autoridades de la Policía Nacional ya están realizando una investigación exhaustiva sobre el atentado.

Investigan atentado contra candidata en Ecuador. Foto: Twitter

Por otra parte, continúan las pesquisas sobre el homicidio del candidato Fernando Villavicencio, ultimado a balazos el pasado miércoles, en plena campaña electoral. Al respecto, la secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE), Alicia Bárcena, expresó este jueves 10 de agosto la "disposición" del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) para ayudar a Ecuador a resolver el crimen; sin embargo, afirmó que "no hay ninguna prueba" de que el Cártel de Sinaloa participara en el crimen.

No hay evidencias. Sí sabemos que el candidato Villavicencio había hecho pronunciamientos en su campaña, pero no hay ninguna prueba. No hay evidencias, ni pruebas ni nada”, dijo Bárcena en una rueda de prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Washington.