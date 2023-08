¿Se cancela la pelea? Mark Zuckerberg afirma que Elon Musk no es "serio"

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Han pasado varios meses desde que los empresarios Elon Musk y Mark Zuckerberg anunciaron que protagonizarían una pelea de artes marciales mixtas, encuentro que recientemente se dijo, sería transmitida a través de diversas aplicaciones de la empresa Meta, así como Twitter, actualmente conocida como X, con el objetivo de poder recaudar fondos que serían destinados a veteranos; no obstante, pese a que no hay una fecha específica pero sí una posible sede, el creador de Facebook aseguro que su contrincante en realidad no es una persona seria.

Al parecer, los ánimos de cara a este esperado encuentro han comenzado a calentarse y las redes sociales han servido como escenario para que tanto Musk como Zuckerberg, lancen fuertes mensajes que han llamado la atención. Actualmente, el CEO de Meta usó la plataforma Threads para advertir que quizá la esperada pelea no se lleve a cabo pues considera que el dueño de Tesla no solo no es serio, sino que además sugirió al público "dejarlo pasar", frase que se ha traducido como una cancelación.

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Elon no es serio y es hora de dejarlo pasar", escribió.

En días pasados, Mark Zuckerberg sugirió que la pelea, que en onces estaba destinada a suceder en Las Vegas, Nevada, se llevara a cabo el 26 de agosto del presente año. Musk no solo aprovechó este mensaje para arremeter en contra de la red social que figura como principal competencia de Twitter sino que además le valió para ‘salirse por la tangente’ sobre el encuentro al resaltar que sería una buena fecha pero sin confirmarla. Internautas remarcaron que el duelo de Tesla en realidad evadía la posibilidad de fijar la fecha exacta para el encuentro y con ello, obligaron al empresario sudafricano a resaltar que sí sería en Roma y no en el país gobernado por Estados Unidos.

Fue el pasado viernes 11 de agosto cuando Musk sugirió a través de un mensaje publicado en la red social X que la pelea se llevaría acabo en un lugar épico en Italia, lo que atrajo d renuevo la atención a que se llevara a cabo en el Coliseo Romano como se había sugerido en el pasado. Basta recordar que además el denominado hombre más rico del mundo había insistido en que las autoridades en la capital italiana, es decir, la Primera Ministra y hasta el Ministro de Cultura, se dijeron emocionados por prestar este recinto considerado patrimonio de la humanidad. Sobre la fecha, sería habiendo silencio

Si Elon va en serio alguna vez sobre una fecha real y un evento oficial, sabe cómo ponerse en contacto conmigo. De lo contrario, es hora de dejarlo pasar. Me voy a centrar en competir con gente que se toma el deporte en serio", incitó Mark Zuckerberg.

El mensaje expuesto a través de Threads por el creador de Facebook, al parecer no ha llamado la atención del sudafricano pues aunque parece que esta adelantando su retirada del encuentro a modo de presión, sigue sin haber una fecha exacta para la esperada pelea; incluso, Musk no se ha pronunciado por este mensaje y con esto, internautas han asegurado que en efecto, no habrá tal pelea a pesar de los entrenamientos, especulaciones sy hasta intervención de las autoridades italianas.

Elon no confirma una fecha, luego dice que necesita una cirugía, y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi jardín, concluyó Zuckerberg.

La pelea fue pactada por ambos millonarios el pasado mes de junio y con ello, los dos comenzaron a lanzarse mensajes a modo de amenaza y hasta presumieron estar recibiendo entrenamiento de parte de expertos en la material. Todavía no se ha aclarado si la retirada de Mark Zuckerberg e incluso la pelea como tal fue una broma en realidad nunca habría tal enfrentamiento o si en realidad se trató d aun evento en serio. Se espera que en las siguientes horas ambos aclaren la situación y con ello, el mundo entero sepa qué fue lo que pasó.

