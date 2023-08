De terror: Menor de 11 años fue hallada por su padre muerta bajo la cama; esto pasó

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Los casos de abuso contra menores son eventos que sin lugar a dudas afectan a la comunidad internacional; sin embargo, recientemente se reveló el terrible caso que un padre de familia, de nacionalidad guatemalteca, vivió al encontrar a su hija de 11 años de edad sin vida y bajo la cama. La menor le había advertido horas antes que había notado la presencia de un sujeto desconocido en la puerta de la casa, pro lo que recibió la instrucción de no abrir pero no fue suficiente

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, tanto el padre de familia como su hija, se encontraban viviendo juntos en un pequeño departamento ubicado en Pasadena, Texas. Carmelo González, de 32 años de edad y como se identificó al padre de la menor, narró a las cámaras de televisión que María, su hija le había enviado un mensaje de texto el pasado sábado 12 de agosto cerca de las 10:0 horas, tiempo local, diciéndole que un hombre estaba en la puerta. Debido a que el hombre estaba trabajando, solo le pidió no abrirle la puerta para con ello mantenerse segura.

Le dije: 'No abras la puerta que estoy llegando al trabajo', y ella respondió: 'Estoy en mi cama'", dijo el hombre.

Al ser esa la última respuesta que tuvo Carmelo de parte de María, el hombre narró que de manera inmediata le pidió a un grupo de vecinos asegurarse que la menor estaba a salvo; sin embargo, no hubo respuesta de parte de la niña y con ello, el hombre se vio orillado a regresar a su hogar solo para ser testigo de una de las escenas más desgarradoras. Cabe decir que la menor, quien acababa de celebrar su cumpleaños número 11, también fue buscada por sus tíos quienes narraron a la Policía que el departamento tenía la puerta abierta.

No pudieron localizarla tras una revisión superficial", dijo ante ls medios Josh Bruegger, quien funge como Jefe de Policía de Pasadena.

María, menor de edad hallada sin vida en Texas.

Carmelo González narró que ese día llegó a su domicilio cerca de las 15:00 horas, tiempo local, con el fin de poder ubicar a su hija de la que no había sabido nada desde que recibió el mensaje en torno a la presencia del sujeto extraño. Al tratar de ubicarla en alguna de las habitaciones de su casa, la encontró metida en un cesto para ropa ubicado debajo de la cama. María ya no contaba con signos vitales y por ello, tuvo que llamar de manera urgente a los cuerpos de emergencia ya que era evidente, haba sido asesinada.

La dejaron debajo de la cama en una bolsa de plástico. Dejaron a mi pobre hija", dijo el hombre.

Elementos de seguridad del condado antes descrito, informaron que los exámenes practicados al cuerpo de María indicaron que la menor había sido estrangulada y previamente fue abusada. Asimismo, se registró un traumatismo contundente en la cabeza que llevó a que perdiera la vida. Por ahora, los investigadores de Pasadena se encuentran investigando todo lo relacionado con este asesinato ya que desafortunadamente no hay una descripción del agresor que previamente había sido visto por la niña.

La policía local remarcó que la puerta no mostraba señales de haber sido forzada, al tiempo que las cámaras de seguridad pudieron no haber registrado nada ya que las densas tormentas que afectan el estado, complican que éstas funcionen de manera adecuada. Sobre el estatus legal del padre y la menor hoy occisa, las autoridades no han revelado ningún detalle. Por ahora, solo se sabe que el posible agresor sabía perfectamente que la menor estaría sola y por ello, aprovechó la ausencia de Carmelo para atentar contra la integridad de la niña.

Departamento donde residía María con su padre

Parece terriblemente sospechoso que papá se va a trabajar y en 30 minutos tienes a alguien llamando a la puerta", dijeron las autoridades.

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Pasadena informó que el padre de familia no figura como un sospechoso, sobre todo cuando se cuestionó sobre la ubicación de la madre de la menor que se dijo, puede estar aun en Guatemala. Con el fin de poder ubicar al responsable, se informó que varios de los vecinos del lugar se ofrecieron a realizarse pruebas de ADN con el fin de descartarlos como posibles agresores. No ha quedado claro si el padre también será sometido a tales pruebas.

Fuente: Tribuna