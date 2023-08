Policía de París detiene a un hombre por saltar en paracaídas desde la Torre Eiffel

Comparta este artículo

París, Francia.- La tarde de este jueves 17 de agosto, tiempo local de París, se informó que elementos de la Policía habían conseguido detener a un hombre quien decidió subir a la Torre Eiffel, emblemático edifico de la denominada 'Ciudad de la Luz' y saltó con el fin de realizar paracaidismo. Si bien no se han definido los cargos que éste enfrentará, ha llamado la atención que el sujeto saltó desde el monumento cuando aun no estaba en operaciones, por lo que no hubo personal que impidiera que escalara.

A través de la difusión de un comunicado de prensa, la empresa SETE, encargada de gestionar la administración de la torre, informó que los uniformados detectaron la presencia del hombre de manera inmediata y con ello procedieron a detenerlo. A modo de detalle, se informó que el hoy aprehendido subió con una mochila en la espalda y una ve que estuvo en un punto fijo del monumento con 330 metros de altura, decidió saltar aterrizando en las inmediaciones del estadio Émile Anthoine.

Actualmente el sujeto se encuentra en calidad de detenido en las instalaciones de la comisaría del Distrito VII que es donde se encuentra el importante monumento en Europa. Pese a que le salto se dio al rededor de las 05:00 horas, tiempo local, las autoridades consideraron que el sujeto había puesto en peligro la vida de otras personas y por ello es que pronto enfrenará cargos. Basta decir que se desconoce si estará preso o solo se necesitará de una multa para que pueda volver a recuperar su libertad.

Foto: Twitter

Con el fin de evitar que más personas, imiten esta acción, los administradores de la Torre Eiffel hicieron un llamado a los residentes y turistas a evitar ejecutar acciones "irresponsables" que pongan no solo pongan en peligro su integridad, sino que además se exponga a terceros, especialmente de aquellos que laboran en la estructura que anualmente es visitada por más de seis millones de personas de todo el mundo. La Torre Eiffel por el momento, opera de manera habitual a pesar d ella detención del intrépido escalador.

La Torre Eiffel, construida en 1889, es uno de los monumentos más trascendentes a nivel internacional. Además de la importante cantidad de personas que la visita a diario, su trascendencia ha sido motivo para desplegar importantes operativos. En semanas anterior se reportó que una mujer de nacionalidad mexicana, había sido abusada por un grupo de cinco sujetos que la siguieron hasta las inmediaciones de los Campos Eliseos. Tras ello, se recibieron dos amenazas de bomba que al final resultaron ser falsas.

Bajo esa tónica, las autoridades remarcaron que las alertas de bomba en las inmediaciones de la Torre, recibidas el pasado 12 de agosto, no solo llevaron a confirmar que fueron falsas, no que además permitirán conseguir el arresto de dos sujetos que estaban dormidos en la explanada del monumento llamado 'La dama de hierro'; sujetos que estaban en estado de ebriedad y por lo que no se rebeló si enfrentaban algún tipo de cargo. Se espera que en adelante las autoridades den detalles sobre este sujeto que saltó en paracaídas, pues se desconoce nacionalidad e identidad.

Fuente: Tribuna