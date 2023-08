VIDEO: Candidato presidencia de Ecuador, Otto Sonnenholzner, denuncia agresión armada

Comparta este artículo

Guayaquil, Ecuador.- El candidato presidencial y exvicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, pasó este sábado un susto al registrarse un tiroteo cerca del lugar donde desayunaba junto a su familia en la provincia costera del Guayas. Este hecho ocurrió este sábado 19 de agosto, sin reporte de víctimas y en víspera de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en su país este domingo.

Acabamos de sufrir una balacera frente al lugar donde estaba desayunando con mi familia" en el puerto de Guayaquil (suroeste), dijo el político en rede sociales. Gracias a Dios estamos todos bien, pero exigimos una investigación de lo ocurrido. Me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así. ¡Mañana cambiemos el rumbo!", escribió el político.

Ante consultas de la prensa, su equipo de campaña no ha precisado si la balacera estaba dirigida al exvicepresidente (diciembre 2018 a julio 2020), que aspira llegar al poder al igual que otros siete candidatos. Por el momento, la Policía y el Gobierno no se han pronunciado sobre el suceso, como sucedió con la denuncia, también de este sábado, del alcalde de la localidad costera de La Libertad (suroeste), Francisco Tamariz, de que fue víctima de un ataque armado aparentemente por policías, que no dejó víctimas.

Tamariz, afín al exmandatario socialista Rafael Correa, manifestó por redes sociales que salió ileso del ataque junto a su esposa y otros dos allegados que viajaban en un vehículo blindado, que fue blanco de unos 30 disparos. Correa, cuya candidata Luisa González es favorita para la elección presidencial de este domingo, republicó en su cuenta de X la denuncia que el alcalde de La Libertad (suroeste y con unos 100 mil habitantes) había divulgado en la misma plataforma.

Ola de violencia ligada al narcotráfico

Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada con el narcotráfico con matanzas en las cárceles, que han dejado más de 430 presos muertos desde 2021 y un récord de homicidios de 26 por cada 100 mil habitantes en las calles en 2022, casi el doble que el año anterior. Asimismo, al salir de un mitin en la ciudad de Quito el 9 de agosto, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien marchaba segundo en la intención de voto según una encuesta, fue asesinado a tiros.

En plena campaña para los comicios de este domingo también fueron asesinados otro alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local del correísmo. El jueves, durante el cierre de campaña, el candidato presidencial Daniel Noboa denunció un atentado con disparos contra su caravana, del que salió ileso, sin embargo, las autoridades contradijeron su versión.

Fuente: Tribuna y