VIDEO: Taxista capta atentado en contra de alcalde de Ecuador; balearon su camioneta

Comparta este artículo

Santa Elena, Ecuador.- La violencia en Ecuador no se detiene y ahora, el alcalde Francisco Tamaríz, de la La Libertad, una localidad ubicada en la provincia de Santa Elena fue víctima de un atentado junto a su esposa y el resto de su familia, en la cual presuntos sicarios atacaron el vehículo en el que viajaba y comenzaron a disparar. Más tarde, el propio funcionario compartió la historia de lo sucedido a través de sus redes sociales.

El alcalde subió un video a su cuenta de Facebook, así como una fotografía en su cuenta de X, antes Twitter, en ambas publicaciones relata lo sucedido junto con su familia, hecho en el que estuvo a punto de perder la vida en un sangriento asesinato. Sin embargo, señaló que fue gracias a una deidad que ahora puede hablar sobre lo sucedido y no se organiza su funeral en la provincia al norte de Ecuador.

Asimismo, Francisco Tamaríz compartió un video a través de sus redes sociales acompañado de su esposa, en el cual denunció que fue víctima de un atentado, "Dios hizo que hoy atuviéramos vivos". De acuerdo con la información oficial el alcalde fue víctima del atentado la noche del viernes pasado y sobrevivió, algo que consideró como un auténtico milagro, pues por fortuna, ninguna bala lo impactó.

Atentado en Ecuador, foto: Especial

"Intentaron matarme hace 40 minutos, más de ocho testigos", escribió en su cuenta X.

Asimismo, aprovechó para compartir un video en sus redes sociales, en el cual dio detalles sobre lo sucedido la noche del viernes durante el atentado del que fue víctima, comentó que se trató de dos agresores que se acercaron en una camioneta para comenzar un ataque armado en contra del vehículo en el que viajaba, "una camioneta blanca, sin logotipo ni identificación alguna de la Policía Nacional" y "comenzaron a acribillar el vehículo donde íbamos junto a mi esposa", explicó.

En la grabación, publicada en su cuenta de Facebook, aparece con su esposa, ambos utilizando con chaleco antibalas, en el material habla sobre el atentado y aseguró que vivió un infierno total, pues cuando comenzaron los disparos el tiempo pasó muy rápido. Asimismo, no solo agradeció a Dios por estar vivo, sino al blindaje de su camioneta. "Si no estuviera blindado yo no estaría aquí, sería imposible que yo estuviera hablando", señaló.

Ahora, la policía de Ecuador, informó que este sábado ofrecerá una conferencia de prensa sobre lo sucedido. Cabe señalar que el país se encuentra atravesando una crisis de violencia y asesinatos. Esto de cara a la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias, ejercicio democrático que se efectuará el próximo domingo.

Fuente: Tribuna