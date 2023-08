Perrito antibombas pierde la vida tras la explosión de un petardo; reportan a 6 personas heridas

Comparta este artículo

Colombia.- Este miércoles, 2 de agosto, trascendió la noticia la muerte del perro antibombas 'Happy 4', que perdió la vida mientras se encontraba identificando un artefacto sospechoso, en la localidad colombiana de Puerto Rico. De acuerdo con algunos informes, la explosión de dicho paquete se cobró la vida del canino y también habría herido a un total de seis personas, entre ellas a un menor de edad.

De acuerdo con información del comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, todo ocurrió cuando unos locatarios denunciaron la presencia de un paquete sospechoso en la zona, por lo que llegaron elementos del departamento antibombas, entre ellos se podía contar al perrito 'Happy 4', quien fue enviado a inspeccionar el recipiente, donde se encontraba la peligrosa carga explosiva.

La lamentable muerte del can no pasó por desapercibida para las Fuerzas Militares, quienes lamentaron el fallecimiento del perrito a través de sus redes sociales. Por medio de un comunicado, explicaron que el can había sido enviado para detectar si el paquete en cuestión tenía un explosivo, el cual había sido colocado para atacar "la Fuerza Pública en Puerto Rico", en la zona centro de Meta. Como se mencionó anteriormente, este hecho dejó a seis heridos.

"Lamentamos la muerte de nuestro canino 'Happy 4' tras detectar un material explosivo que fue activado para atacar a la Fuerza Pública en Muerto Rico, Meta. 'Happy' evitó que la acción terrorista, que dejó 6 heridos, entre ellos un menor de edad, causara más daño."

De acuerdo con información lanzada por las primeras indagatorias de las autoridades gubernamentales de Meta, la explosión se produjo porque alguien introdujo un petardo, el cual fue colocado en las cercanías del área de un polideportivo, por lo que se cree que tenía el propósito de herir a los peatones que estuvieran por el lugar; sin embargo, no contaron con que la gente estuviera alerta de cualquier objeto sospechoso.

Por otro lado, el comandante de la policía de Meta, el coronel Jeison Sora, declaró que fueron los propios habitantes del sitio, quienes se encargaron de llamar a las autoridades al notar el extraño paquete; fue entonces que 'Happy 4' entró en escena para inspeccionar el artefacto, el cual terminó por explotarle y quitarle la vida. Asimismo, las Fuerzas militares enviaron un comunicado en el que se encargaron de "rechazar este vil atentado."

De acuerdo con lo dicho por la mencionada organización, este acto sirvió para reforzar sus esfuerzos de "neutralizar a las instituciones criminales de grupos ilegales", esto con el fin de garantizar la "tranquilidad" y la "integridad" de los habitantes de Meta. Por otro lado, la Fiscalía de Colombia aseguró que dispuso de un equipo técnico, el cual se especializaría en investigar el caso y capturar a los culpables de dicho atentado.

Fuentes: Tribuna