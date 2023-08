Surgen escalofriantes detalles del influencer asesinado en Argentina; lo balearon

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Hace algunas semanas, el mundo se estremeció con la muerte de Fernando 'Lechuga' Pérez, un influencer millonario que trabajó desde muy joven para gozar de la basta fortuna que presumía hoy en día. De acuerdo con algunos informes, unos niños encontraron su cuerpo en un arrollo, en el interior de una maleta, por lo que dieron aviso a sus padres, quienes denunciaron a las autoridades.

El cuerpo de Fernando se encontraba destazado, pero contenía ciertas características, así como tatuajes con los que pudieron identificarlo. Si bien, el influencer vivía en España, se encontraba en Argentina (su país de origen) para visitar a su madre. Conforme avanzaron las investigaciones, trascendió la noticia de que el famoso de Instagram no se encontraba en su mejor momento monetario, puesto poseía diversas deudas.

Recientemente, se supo que Fernando recibió más de 200 amenazas de muerte en audio y texto, la mayoría de estos recados habrían sido emitidos por la familia Iglesias, siendo que los principales fueron creados por Gustavo Iglesias, quien constantemente le enviaba referencias de que le cortaría las manos, uno de los textos recitaba: "Te odio, te voy a cortar las manos", al cual 'Lechuga' le respondió: "Sí, me voy a dormir."

En otro mensaje, se puede escuchar la voz de Gustavo, quien amenaza con cortarle las manos, así como también le advierte que muy pronto se verán: "Te voy a cortar las manos para que nunca más puedas contar dinero (...) En breve nos vamos a ver cara a cara y vamos a pelear, me vas a tener que dar un tiro", pero el influencer responde que no está interesado en pelear y le advierte que está grabando todos los mensajes que le envía.

En algunos otros mensajes, Fernando se encarga de responder que no está huyendo de él y le asegura que no teme de ninguna de las advertencias que le está enviando. También le hace ver que solo tiene que reclamar su dinero y le pide que deje de amedrentarlo, porque no obtendrá de él nada más que el dinero que le pidió: "No vas a disponer de mi vida, ni manos, ni mis pies", dijo el también modelo.

Cabe señalar que el pasado jueves, 17 de agosto, las autoridades argentinas detuvieron a Nahuel Vargas, esto según información del medio Via Szeta. De acuerdo con los datos brindados por las autoridades, este sujeto junto a Maximiliano Pilepich, le dispararon dos tiros al influencer y luego procedieron a cortarlo en distintas partes para ocultarlo en la maleta y luego deshacerse del cuerpo. Hasta ahora hay 7 detenidos, entre los que se encuentran los mencionados y otros cinco hombre identificados como Contreras, Vargas, Gil, Córdoba, Chamorro, Fernando Gastón, Martín Carrizo y Flavia Lorena Bomrad.

