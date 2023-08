FUERTE VIDEO: Mujeres fingen estar ebrias para apuñalar y robar a un hombre

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- El crimen es algo que está presente en todo el mundo; sin embargo, las cámaras de seguridad no sirven solo para captar el momento exacto en que se comete un delito en cualquier parte del planeta, sino que además han servido para identificar a los presuntos agresores, al tiempo de también permitirnos saber cómo es que los 'amantes de lo ajeno' operan, justo como le sucedió a un joven originario de Colombia quien, en su intento de auxiliar a un par de mujeres, acabó por se víctima de robo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron el pasado 14 de agosto del presente año en calles de la comunidad de Bucaramanga. Dos jóvenes de entre 25 a 30 años de edad, caminan a latas horas de la noche de camino a lo que parece ser la casa particular de una de ellas. Lo relevante es que parecen haberse ido de fiesta y por ello, simulan estar en estado de ebriedad, uno tan grave que incluso les impide mantenerse en pie.

Mientras las mujeres continúan su camino, del otro lado aparece un joven de más de 30 años de edad que, al notarlas, se aproxima para ayudarlas. Cabe decir que incluso una de las mujeres lo llama y tras ello, señala a su acompañante al manifestarle que esta no se puede mantener en pie. El masculino, en una actitud de querer evitar que le pase algo a las féminas, las socorre pero gracias a que los hechos quedaron grabados, se permite conocer que todo fue una farsa.

Mientras el masculino ayuda a una joven, la cual viste un short de mezclilla y una blusa roja, la otra mujer de short de mezclilla y blusa blanca, se coloca detrás del hombre a modo de intentar abrir la mochila que éste llevaba a sus espaldas. No obstante, después se aprecia cómo saca de detrás de su prenda de vestir lo que parece se aun arma punzocortante. De inicio parecería que la usaría para cortar la mochila pero fue todo lo contrario, ya que apuñala al joven quien reacciona con evidente dolor ignorando a la otra mujer quien basta decir, era cómplice.

Ambas mujeres comienzan a revisar al hombre no solo en los bolsillos del pantalón, sino que además le abren la mochila, le quitan el reloj y tratan de despojarlo de todo lo de valor que llevaba. El sujeto, no puede hacer nada ya que la navaja que la féiman llevaba consigo, el fue clavada entre el hombro y cuello, lo que además de generarle un gran dolor, era motivo de que éste se desangrara. Basta decir que no se sabe aun si estos hechos han conseguido que las mujeres ya fueran detenidas y por supuesto, tampoco se sabe cuál es el estado de salud el joven.

Advertencia, imágenes sensibles.

Mediante la red social Twitter, ahora llamada X, es que se ha hecho viral este video donde se hace referencia a que en adelante, la víctima y ningún hombre en la región, se atrevería a confiar en las mujeres pues ahora ellas también forman parte de los agresores que, en el intento de hacerse de cosas materiales 'a la mala', se valen de cualquier cosa para atraer a sus víctimas. En redes basta decir, se hizo viral después de estos hechos que un par de mujeres trans acusadas de robo habían sido detenidas también en Bucaramanga pero se desconoce sis e trata de las mismas personas que aparecen en el video.

Fuente: Tribuna