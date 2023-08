Madre de 9 hijos muere baleada por colocar una bandera LGBTQ+ en su tienda de ropa

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado viernes, 18 de agosto, se reportó un tiroteo en el interior de una tienda de ropa ubicada en una comunidad al sur de California, en Estados Unidos, de la cual resultaron dos muertos: La dueña de la tienda y un sujeto quien fue identificado como asesino de la propietaria del mencionado establecimiento, éste último fue abatido por las autoridades minutos después del crimen.

Los hechos se registraron durante la jornada del viernes, en una tienda ubicada en el condado de San Bernardino, en la comunidad de Cedar Glen, dicho sitio se encuentra a 96 kilómetros al este de la urbe de Los Ángeles. De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió cuando un sujeto ingresó a Mag Pi, negocio de Laura Ann Carleton, de 66 años. Según algunos informes, el individuo se mostró molesto porque la mujer había colocado una bandera en apoyo a la comunidad LGBTQ+ en su negocio.

De acuerdo con información de los oficiales del Departamento del Sheriff, el sujeto comenzó a hacer diversos comentarios despectivos en contra de la bandera, luego de ello desenfundó su pistola y comenzó a disparar en contra de la tendera. Laura habría hecho todo lo posible para intentar escapar de su agresor, pero no logró hacerlo y terminó baleada en el interior de su local. La fémina perdió la vida casi al momento.

Según algunos informes, previo al ataque, el individuo de identidad desconocida habría tenido una acalorada discusión con Laura Ann sobre la presencia de la bandera de su negocio. Una vez que el sujeto terminó con la vida de la mujer de la tercera edad, abandonó la tienda e intentó escapar, pero no pudo llegar demasiado lejos, ya que, fue interceptado por un grupo de policías, quienes le dispararon repetidamente a fuera de la tienda de Ann.

De acuerdo con datos de los medios de comunicación locales, las autoridades clasificaron el ataque como un crimen de odio, esto a pesar de que Laura ni siquiera pertenecía a la comunidad LGBTQ+, pero aún así era conocida por ser una defensora de los derechos de las personas de este sector de la sociedad, motivo por el que había colocado dicho símbolo en el interior de su negocio.

Según algunos informes, Laura Ann no vivía sola, ya que, le sobrevivieron su esposo y sus nueve hijos, por su parte, los miembros de la comunidad LGBTQ+ de la zona enviaron una gran cantidad de mensajes de pésame a la familia Carleton y no han parado de mostrar su desconcierto por lo cruel que les resulta el crimen en contra de la fémina. Dado a que el homicida ya falleció, es posible que las investigaciones no avancen mucho más.

Fuentes: Tribuna