Padre de Carlos Aranda, desaparecido en Canadá, denuncia falta de interés para buscarlo

Ciudad de México.- Octavio Aranda Ortega, padre del joven desaparecido en Osoyoos, Canadá, desde el 7 de julio pasado ya emitió una postura ante el actuar de la policía canadiense y aseguro que no ha visto interés de las autoridades canadienses para encontrar a su hijo incluso en entrevista con milenio señaló que tampoco ha recibido un informe por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Semanas trasladar a tierras canadienses para continuar con la búsqueda de Carlos pues todavía no hay una pista que conduzca el paradero de su hijo. "Cuando estuve en Canadá la policía no hizo mucho por mi hijo. Esta semana o la próxima yo me traslado para Canadá para seguir la búsqueda porque no hay ni una pista que conduzca a mi hijo, estando allá no conseguimos nada", lamentó.

Asimismo el oriundo de Oaxaca señaló que la dependencia federal ya tiene el informe sobre la desaparición de su hijo sin embargo tiene que hacer una traducción para su comprensión ya que está escrito en inglés y él no habla el idioma. Después de recibir el informe detalló buscará asistencia legal para saber si se investigaron los hechos en torno a la desaparición de Carlos el pasado 7 de julio.

"La verdad estábamos esperando ese informe. Según el Presidente lo van a entregar hoy y en base en eso voy a buscar asistencia legal porque no sé cómo venga. Lo necesito ver para saber si se investigaron los hechos, si realmente se investigaron a los jóvenes o qué me van a entregar", comentó.

Incluso señaló que le preguntó a los vecinos de Osoyoos sobre las presuntas investigaciones y búsqueda intensiva de las autoridades sin embargo le respondieron que no ha existido tal cosa. Por lo anterior y ante la falta de interés de las autoridades canadienses para encontrar a su hijo Octavio regresó a México para solicitar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que se le prometió que el mandatario mexicano sostendría una llamada con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y agregó que llegó un acuerdo con la fiscalía general de la república para otorgarles el informe y realicen una investigación propia sobre los hechos y las personas que están involucradas en la desaparición de su hijo pues se presume que son mexicanos.

Es así que la incertidumbre en torno a la desaparición de Carlos en la localidad canadiense continúa y las autoridades de aquel país hasta el momento no se han posicionado al respecto, por lo que la familia del joven ya ha mostrado desesperación, pues su único objetivo es que se trabaje en la búsqueda del mexicano desaparecido.

