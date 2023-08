¿A un paso de la cárcel? Donald Trump adelanta que se entregará a las autoridades este día

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El expresidente de Estados Unidos y militante del Partido Republicano, Donald Trump, será arrestado de manera oficial el próximo jueves 24 de agosto, siendo esta la cuarta vez que enfrenta a las autoridades. Fue el mismo empresario el que informó a través de la plataforma Truth Social que se entregaría debido a que realizará un viaje a Atlanta, en el estado de Georgia.

Cabe destacar que las autoridades estadounidenses, específicamente de Georgia, imputaron al exmandatario por el hecho de haber revertido los resultados durante las elecciones del 2020. Esta polémica se suma a las que ya venían persiguiendo al Republicano y las cuales aseguró, son una forma de opacar las aspiraciones presidenciales que ha anunciado desde hace varias semanas pues se ha mantenido firme en que, aunque sea imputado, buscará llegar de nueva cuenta a la Casa Blanca.

En mi caso, el viaje a Atlanta no es por 'asesinato', sino por hacer una LLAMADA PERFECTA! Ella hizo campaña, y continúa haciendo campaña, y recaudando dinero para esta CAZA DE BRUJAS. Esto está en estricta coordinación con el DOJ de Joe Biden. ¡Todo se trata de INTERFERENCIA ELECTORAL!",escribió.

El expresidente Donald Trump ha sido señalado por ser quien impulsará la toma del Capitolio el pasado 6 de enero de 2021 en el marco de la investidura de Joe Biden, e incluso, se le ha investigado luego de que la actriz de contenido para adultos, Stormy Daniels lo acusara por difamación debido a que esta denunció que cuando estaba en campaña presidencial le había pagado alrededor de 130 mil dólares, recursos que el mandatario justificó como gastos de representación; sin embargo por lo que se le acusa en la actualidad es por lo siguiente.

Un jurado perteneciente al estado de Georgia lo imputó la semana pasada por un total de 13 cargos donde se informó Trump buscó manipular los resultados obtenidos durante las pasadas elecciones presidenciales. Fue en dicho estado donde se confirmó que el político del Partido Demócrata y actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realidad había ganado los comicios al obtener un estrecho margen de diferencia. En ese sentido se informó que algunos de los delitos por los cuales se le imputan al empresario está el de haber violado la ley RICO.

Donald Trump fue imputado con una fianza de 200 mil dólares por ello que el estado de Georgia le permitió mantenerse en libertad, debido a una negociación que existió entre la fiscalía y sus abogados. Cabe decir que dicha negociación también incluye una orden respecto a que el ex mandatario no violen más las leyes y por ello se abstenga de intimidar e incluso ejercer presión a los testigos de este caso. Fue por esto que el mismo ex mandatario confirmó que viajaría a Georgia con el objetivo de comparecer de manera presencial.

La primera vez que Donald Trump quedó de manera oficial bajo arresto fue el pasado mes de abril del presente año cuando las autoridades en Nueva York lo declararon en responsable de haber entregado la cantidad previamente descrita a Stormy Daniels. Aunque quedó de manera oficial bajo arresto, esto no significaba que fuera puesto tras las rejas; sin embargo, internautas utilizaron la inteligencia artificial con el objetivo de conocer cómo se vería el ex mandatario si fuera ingresado de manera oficial al sistema penitenciario.

