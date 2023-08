FUERTE VIDEO: Se desploma avión privado en Rusia; jefe del Grupo Wagner estaría a bordo

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Durante la tarde de este miércoles 23 de agosto, tiempo local, las autoridades en Rusia informaron que se tenía el registro en torno al desplome de un avión privado el cual se encontraba sobrevolando la provincia de Tver y mediante el cual viajaban 10 personas que desafortunadamente perdieron la vida lo trascendente de este hecho es que la aeronave era propiedad de Yevgueni Prigozhin, el cual funge como líder del Grupo Wagner.

Yevgueni Prigozhin, líder del grupo Wagner.

Con base a un reporte arrojado de manera preliminar por parte del Ministerio de Emergencias de Rusia, se informó que las 10 personas que estaban a bordo de este avión, de las cuales tres eran miembros de la tripulación, no sobrevivieron al percance. A modo de detalle se enfatizó que se trataba de un avión ejecutivo Embraer 600 con un número serial RA-02795, unidad que se dirigía desde la capital de Rusia con destino a San Petersburgo.

A través de las redes sociales se ha difundido un video donde se muestra cómo la aeronave iba en picada causando asombro de las mujeres que fueron testigos de este hecho. Con base a datos arrojados por el portal Flightradar24, se permitió especular que no solamente este avión privado era propiedad del también denominado 'Chef de Putin', sino que además éste viajaba a bordo del avión, por lo que se presume que el líder de este ejército privado, también habría perdido la vida.

Un segundo video mostró cómo quedó la zona donde la aeronave se estrelló en donde se observa a la aeronave envuelta en llamas. Cabe destacar que por el momento no ha habido un reporte oficial arrojado por las autoridades rusas sobre su el jefe del Grupo Wagner, el cual amenazó con una Guerra Civil en Rusia el pasado mes de junio, perdió la vida o no. Yevgueni Prigozhin se sabía, estaba en calidad de exiliado en Bielorrusia luego de haber llegado a un acuerdo con el presidente Vladimir Putin, el cual permitió que las tropas avanzara por la nación; sin embargo, después el mandatario Alexandr Lukashenko destacó que no estaba en su territorio y sí en Rusia.

Luego de este evento, la Agencia Federal de Transporte Aéreo, informó que a bordo de este avión viajaba un pasajero identificado como Yevgueni Prigozhin, el cual es el mismo que tiene el líder del Grupo Wagner. El antes mencionado en el pasado fue considerado uno de los principales aliados del presidente de Rusia, debido a que figuraba como dueño de una cadena de restaurantes de alta gama de la cual el mandatario era cliente frecuente, de ahí que fuera conocido con el pseudónimo de 'El chef de Putin'; sin embargo, después se supo que en realidad era el cabecilla de este ejército privado el cual ha sido muy importante especialmente durante la toma de la ciudad de Bakhmut.

El Grupo Wagner es un ejército de mercenarios que fue identificado por primera vez en 2014 cuando se supo que habían dado su respaldo a las fuerzas separatistas prorrusas ubicadas en Ucrania. Hasta el momento, se estima que hay un aproximado de 800 mil combatientes no solamente de Ucrania y Rusia, sino también de a países como África o Medio Oriente, la mayoría de ellos veteranos militares. Las tropas comenzaron a avanzar hacia Moscú el pasado 24 de junio cuando los elementos de la misma denunciaron que se habían bombardeado sus bases militares en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania iniciado el pasado 24 de febrero del 2022.

