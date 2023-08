Acusan a conductor de autobús escolar por abandonar a un menor de 5 años lejos de su madre

Comparta este artículo

Oklahoma, Estados Unidos.- En días recientes, una mujer estadounidense sufrió lo que podría calificarse como la peor pesadilla de cualquier padre: recoger a su hijo tras la escuela y no encontrarlo donde se supone debería estar. Aunque la historia tiene un final feliz, la fémina se encargó de denunciar al conductor de autobús escolar a través de las redes sociales, donde contó que el hombre abandonó a su pequeño, de 5 años, lejos de la parada en la que debía recogerlo.

Los hechos ocurrieron en Oklahoma, Estados Unidos; la historia fue narrada por la mujer, identificada como Kelly Mullholland, a través de su cuenta de TikTok, donde denunció que su pequeño, de 5 años y la hija de su novio, quien tiene la misma edad del menor, descendieron del autobús escolar en una parada incorrecta y pasaron aproximadamente 1 hora vagando por la zona, bajo un calor abrasador de 40 grados centígrados.

La fémina acompañó su angustiante experiencia con un video en el que se puede apreciar a su niño caminando hacia una casa, tocar el timbre y preguntar si era posible que pudieran auxiliarlo: "¿Me ayudarás a encontrar a mi mami?", se puede escuchar al menor, con voz quebrada, casi al borde del llanto. Dichas imágenes fueron captadas por la cámara que se encontraba en la entrada de la inmueble al que fueron a pedir ayuda.

Kelly narró que aquella vez era la primera ocasión que su hijo viajaba solo en el autobús escolar, por lo que pudo convertirse en una experiencia traumático para el pequeño. Momentos más tarde, la mujer vio llegar al autobús escolar en la parada correcta, por lo que se aproximó con su auto y se detuvo a esperar a sus pequeños, pero la realidad es que ellos nunca descendieron; es entonces que ella cuestionó al conductor: "¿Qué no se supone que debes tener niños en este autobús?".

El conductor, se mostró evidentemente nervioso y entró en pánico cuando le preguntaron sobre el paradero de dos menores de 5 años, a lo que él no supo responder claramente. Es en este momento que uno de los niños más grandes menciona que creía haber visto a dos infantes descender en la última parada, por lo que le dio algunas indicaciones a Kelly para que pudiera encontrarlos.

La fémina arribó al sitio, pero los pequeños ya no se encontraban por la zona. Un vecino se percató de la presencia de Kelly y la cuestionó si estaba buscando a dos niños, una vez que ella respondió, el hombre le indicó las calles por donde los vio. Si bien, la fémina se apresuró a llegar, no pudo encontrarse con los menores y no fue sino hasta que un segundo habitante de la zona se aproximó a ella, que pudo encontrarlos.

"Finalmente, los encontramos en una casa a más de 800 metros de donde vivimos, así como a 800 metros de donde los dejaron." Como era de esperarse, este video causó indignación e incluso una persona que trabaja como conductor de autobús mencionó, en la sección de comentarios, que no tienen permitido bajar a ningún niño de preescolar a menos que su padre esté en la zona.

