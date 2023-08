"Una experiencia terrible": Trump habla sobre su estadía de 30 minutos en la cárcel

Atlanta, Georgia.- La noche del pasado jueves 24 de agosto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió ante las autoridades en Georgia con el objetivo de entregarse tal cual lo había adelantado, pues fueron los mismos jueces los que determinaron que el empresario era culpable de haber manipulado en las elecciones del pasado 2020 a favor de beneficiarse. Con esta acción, el magnate se convirtió en el primer expresidente en ser señalado y encarcelado en la historia de dicha nación.

A través de las redes sociales, comenzó a circular una fotografía tomada por las autoridades del condado de Fulton, en Atlanta, la cual forma parte de la ficha de detención oficial del exmandatario, imagen donde se muestra al republicano usar un traje en color azul, tener un gesto de enojo y además, se incluyen datos personales del aprehendido como indica elprotocolo. Cabe destacar que aunque se hizo oficial su detención, el exmandatario fue liberado media hora después luego de haber pagado una fianza de 200 mil dólares como se haba acordado en días previos.

La imagen que le dio la vuelta al mundo, fue el primer tuit que Donald Trump hizo en casi cinco años, luego de haber sido vetado de la red social ahora llamada X y la cual es propiedad de Elon Musk, veto que lo orilló a crear su propia plataforma denotada Truth Social. No obstante, a diferencia de como se encuentra la foto en el registro de las autoridades de Atlanta, él la usó para remarcar que nunca se rendiría y además, formaba parte de una interferencia electoral, por lo que promocionó su página web con la intención de insistir en que se postularía para las elecciones presidenciales del 2024.

Foto: Twitter

En septiembre del presente año, Donald Trump en conjunto con varios de sus colaboradores, comparecerán debido a que será procesado luego de ser acusado de intentar revertir los resultados obtenidos en las elecciones del 2020 donde no solamente perdió en contra del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, sino que además fue en dicho estado donde el actual presidente de Estados Unidos había ganado los comicios. Actualmentem Donald Trump insiste en que él no hizo nada malo y por ello ha insistido en que todo se trata de una "parodia de la justicia".

Luego de su breve detención y sobre todo una fugas estadía en la cárcel, Donald Trump aseguró que nunca en la vida había escuchado la palabra "ficha policial" hasta que las autoridades de Georgia tomaron la fotografía y difundieron la suya. Fue por este hecho, que en la entrevista con el presentador de Newsmax, Greg Kelly, el empresario aseguró que el haber estado detenido fue para el una experiencia terrible aunque hizo énfasis en que las autoridades lo habían tratado bien pero no por ello se trataba de un mal episodio en su vida.

"Una experiencia terrible. Entré, me trataron muy bien, pero es lo que es. Tomé una foto policial. Nunca había oído la palabra ficha policial. No me enseñaron eso en la Wharton School of Finance", dijo.