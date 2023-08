La súplica de 'El Chapo' Guzmán hacia juez tras próxima liberación de Emma Coronel

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado 25 de agosto, Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la cual le pidió que permitiera a su esposa Emma Coronel Aispuro y a las hijas gemelas de ambos, María Joaquina y Emali Guadalupe, visitarlo en la prisión de Colorado, donde cumple cadena perpetua desde 2019.

Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga las niñas, ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país ya que tendrá probatoria", argumentó el excapo.