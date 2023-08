A puerta cerrada sepultan a Yevgueni Prigozhin; Vladimir Putin no estuvo presente

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- El pasado domingo 27 de agosto, el Gobierno de Rusia confirmó que entre los 10 cadáveres que fueron recuperados tras el desplome de un avión privado que cayó en la región de Tver, se tenía la certeza que se encontraba el de Yevgueni Prigozhin, líder del Grupo Wagner y quien en el pasado fuera considerado aliado del mandatario federal. Lo anterior se debió a que con apoyo de comparativas de ADN, se supo que el líder mercenario sí había muerto, a diferencia de un accidente aéreo ocurrido en el pasado en la República Democrática del Congo. Tras ello, el siguiente paso fue el de llevara. Cabo su funeral donde el gran ausente fue Vladimir Putin.

De acuerdo con lo expuesto por el portavoz del Kremlin, Dmitri Pezkov, el mandatario no tenía previsto siquiera asistir a la ceremonia de despedida de Prigozhin, incluso fue el mismo funcionario el que adelantó que el Gobierno no tenía detalles sobre dónde sucedería la ceremonia por lo que Putin no mostró interés por averiguarlo a modo de acudir a tal evento. En el pasado, el líder del grupo Wagner fue muy cercano al mandatario y hasta se ganó el apodo del 'Chef de Putin' debido a que poseía una cadena de restaurantes de alta gama al cual el presidente acudía con frecuencia.

La presencia del presidente no está prevista, no tenemos información específica sobre los funerales. La decisión al respecto la toman los familiares, no podemos decir nada aquí sin ellos", dijo Peskov.

Funeral de Yevgueni Prigozhin

Al revelarse que el avión privado que se había desplomado mientras viajaba de Moscú a San Petersburgo no solo era propiedad de Yevgueni Prigozhin sin que además éste viajaba a bordo con el encargado de su seguridad y otra persona que además figuraba como su mano derecha, fue motivo para que se sugiriera que el accidente había sido ordenado por el mismo mandatario, lo que de inmediato fue negado por el portavoz del Kremlin quien aseguró que ellos no tenían intenciones de asesinarlo pese a que el líder de este ejército privado era uno de los hombres más buscados por las autoridades.

A horas de revelarse que Putin no asistirían funeral, fuentes remarcaron que el sepelio de Yevgueni Prigozhin se llevó a cabo este martes 29 de agosto en un recinto ubicado en San Petersburgo e incluso, el funeral se llevó a cabo a puerta cerrada. Con el fin de permitir que partidarios del Grupo Wagner puedan despedirse del líder de esta organización, se hizo énfasis en que sus restos podrían descansar en el cementerio de Porojóvskoye.

El último adiós a Yevgueni Víktorovich tuvo lugar a puerta cerrada. Los que quieran despedirse de él pueden visitar el cementerio de Porojóvskoye", dijo el Grupo Wgner en Telegram.

Medios locales tampoco estuvieron al tanto del lugar y la hora en la cual se llevaría a cabo el funeral del líder del Grupo Wagner, justo como lo había sugerido el portavoz del Kremlin al adelantar que Putin no asistiría a tal evento. A pesar de lo anterior, se había corrido el rumor respecto a que los restos del 'Chef de Putin' podrían se depositados en el cementerio de Serafímovskoye o bien en su ciudad natal, por lo que se desplegó un operativo policial a modorre evitar que partidarios del Grupo Wagner evitaran destrozos o se presentara otro evento trascendente.

Yevgueni Víktorovich viajaba a bordo de un Embraer Legacy 600 que se desplomó cuando realizaba un viaje desde Moscú hacia San Petersburgo; por el momento, se desconocen las causas por las cuales se dio este incidente aunque se ha sugerido qye pudo haber sido derribado por un misil tierra-aire e incluso, que dentro de una caja de vino que era transportada, se colocó una bomba que fue detonada cuando realizaba el trayecto. Investigadores no tienen una posible razón ya que solos e identificaron a los 10 tripulantes del jet privado.

