Se acabó la búsqueda: Confirman hallazgo del cuerpo de María Fernanda, joven desaparecida en Berlín

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- El pasado 22 de julio del presente año, se confirmó la desaparición de la joven María Fernanda Sánchez Castañeda, mexicana de 24 años de edad que había viajado a Berlín con el objetivo de estudiar una maestría. Fue para el 25 del mismo mes cuando la Policía de Alemania difundió una ficha de búsqueda, al tiempo que se dijo, se ponía en marcha un operativo para ubicarla. A dos señalas de su desaparición, hoy se confirmó que fue hallada sin vida.

Este sábado 5 de agosto, se había planeado llevar a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Embajada de México en Alemania con el objetivo de urgir a las autoridades ubicar el paradero de la egresada del Tecnológico de Monterrey, tras ello, se llevaría a cabo una brigada de búsqueda con el fin de sumar más esfuerzos para dar con su paradero, especialmente porque las autoridades manifestaron, no tener una pista de su posible ubicación. Desafortunadamente los esfuerzos no serán necesarios ya que un transeúnte reportó haber visto restos humanos que se confirmó, si pertenecen a la joven.

A través de las rede sociales, la Policía Nacional publicó una actualización del caso en donde se remarcó que María Fernanda, o 'Maffy' como era comúnmente llamada, fue encontrada por un transeúnte en el Canal Teltow, en la comunidad de Adlershof. Las autoridades adelantaron que por el momento, no se puede determinar que haya sido ultimada aunque el embajador de México en Alemania había dicho que no descartaba la posibilidad de una desaparición forzada.

De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros", dice el comunicado.

Captura de pantalla

Información oficial resalta que 'Maffy', quien desapareció el 22 de julio del presente año, fue encontrada por un ciudadano este sábado al rededor de las 15:30 horas, tiempo local. De manera inmediata, dio aviso a las autoridades por lo que elementos de la Policía Nacional, así como el Cuerpo de Bomberos, se dirigieron hasta el punto referido por el cuidado a modo de confirmar que sí se trataba de la joven. Tras esta información, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) había informado que autoridades alemanas reportó el hallazgo de restos humanos pero era necesario confirmar la identidad.

Captura de pantalla

La familia de María Fernanda había viajado a Berlín con la intención de estar al tanto de las investigaciones para localizarla; sin embargo, lamentaron que la información estuviera reservada y no les proporcionaran más datos a modo de evitar afectar con la operación. Bajo esa tónica, el padre de la estudiante aseguró que las legislaciones de Alemania no permiten que cámaras de seguridad graben la vía pública, por lo que aunque se pudiera acceder al material audiovisual, no había datos relevantes para poder conocer la posible ubicación de la joven.

La Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta amarilla para poder ubicar a María Fernanda en 26 países que conforman el espacio Schengen, pues se dijo, al ser un espacio donde se puede transitar de manera libre, era posible que sin el uso de un pasaporte pudiera haber sido llevada a otra nación. Paralelo a ello, también se realizaba una búsqueda con apoyo de binomios caninos y buzos sin que hasta el momento hubiera alguna pista de dónde podría estar. Se espera que en adelante se revele la causa de muerte y sobre todo, cómo es que llegó de Büchnerweg, donde se encontraba su residencia, a Adlershof pues su celular fue encontrado sobre la cama del departamento.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna