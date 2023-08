Arrestan a mujer por intentar envenenar a su esposo con el café; así fue como la descubrieron

Comparta este artículo

Tucson, Estados Unidos.- El pasado 18 de julio, una mujer, de 39 años, fue arrestada por las autoridades de Tucson, Texas por el intento de asesinato de su esposo, quien es un piloto, cuyo nombre se encuentra reguardado de manera anónima. De acuerdo con algunos informes, la fémina habría intentado matar a su esposo envenenándolo con el café que él bebía todas las mañanas. Así es como la víctima se dio cuenta de todo.

Los hechos comenzaron a ocurrir en Alemania, sitio en el que el aviador vivía junto a sus hijos y su esposa, Melody Felicano Johnson. Según declaraciones del hombre, un día comenzó a notar que su café tenía mal sabor, motivo por el que decidió comprar unas tiras para prueba de piscinas, al realizar el test en su bebida, descubrió que el concentrado tenía altos niveles de cloro, esto según información de los documentos judiciales.

Debido a ello, la presunta víctima colocó algunas cámaras en la cocina; fue entonces que se percató de su esposa colocaba algo en la cafetera. Inicialmente, el hombre no dijo nada y aunque ya no tomaba el café, sí fingía que lo seguía haciendo. El masculino mencionó que aunque se percató de todo en Alemania no quiso hacer ninguna denuncia, porque la empresa para la que trabajaba lo iba a trasladar a Estados Unidos, así que no deseaba tener más trámites.

Fotografía de Melody Felicano Johnson

Para el 28 de junio, el hombre y su familia llegaron a vivir a un hotel de la Base de la Fuerza Aérea Davis- Monthan, en Tucson; una vez en la zona, el hombre colocó cámaras de seguridad, con las que logró captar a su pareja vaciando algo en la cafetera. Armado con la evidencia, la víctima acudió a la policía de Estados Unidos para denunciar, pero las autoridades se negaron a proceder porque el video no se veía claramente.

El día 7 de julio, el individuo compró una cámara con apariencia de alarma contra incendios, la cual instaló cuando él y su familia se mudaron a una casa permanente. En esta nueva vivienda, la mujer regresó a su modus operandi vaciando cloro en la bebida del sujeto. En esta ocasión, el hombre logró obtener mejores tomas, por lo que pudo presentarlas como pruebas a la policía. Las autoridades detuvieron a Melody.

Según el informe policíaco, el café del hombre olía a cloro y también encontraron un recipiente en el baño de la sospechosa, el cual se cree que contenía lejía. Supuestamente, la pareja se encontraba en proceso de divorcio, por lo que se cree que ella quería matarlo para cobrar su seguro e irse a vivir a Filipinas, donde tiene familia; incluso tiene registros de haber comprado una casa en este país.

Fuentes: Tribuna