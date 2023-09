FUERTE VIDEO: A plena luz del día, sujetos golpean a 2 mujeres; nadie las auxilió

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- Las redes sociales han servido como una cadena de difusión que ha permitido apoyar a la ciudadanía cuando sean víctimas de algún delito; sin embargo, también han servido como plataforma para desatar conmoción e indignación entre la audiencia debido a que hay ciertas actitudes de la ciudadanía que son cuestionadas por terceros, justo como ocurrió con dos mujeres que no esa plena luz del día fueron víctimas de un ataque a golpes por dos sujetos quienes no fueron intercedidos por ninguno de los testigos.

De acuerdo con las primeras versiones, dos mujeres fueron atacadas por al menos tres sujetos quienes las golpean de una forma salvaje. Estos lamentables hechos fueron documentados por testigos que se encontraban en la zona y aunque hasta este momento no hay el reporte de personas lesionadas o bien heridas, se ha desatado la polémica respecto a por qué nadie de los que presenciaron estos hechos intervino para defender a las mujeres quienes con los objetos que llevaban consigo trataron de hacer frente a sus victimarios.

Cabe destacar que no se ha revelado el punto exacto en el cual sucedió la agresión ya que hasta el momento sólo se sabe ocurrió en uno de los puntos transitados de la ciudad de Seattle en los Estados Unidos. En el polémico video se observa cómo una de las mujeres está forcejeando con un sujeto quien al parecer es de origen afroamericano. Otra de las mujeres ataca al hombre con el objetivo de auxiliar a la fémina; sin embargo, otro masculino aparece en escena y también comienza a golpear a la mujer hasta que de pronto se observa a un total de tres masculinos agrediendo a las involucradas.

Uno de los puntos que hay causado conmoción entre la ciudadanía es que transeúntes pasan de manera tranquila por donde suceden los hechos y no actúan a modo de llamar a las autoridades o incluso tratar de detener el brutal ataque. Mientras los peatones continuaban su camino, se observa cómo los agresores golpean a las mujeres en el rostro a través de patadas o puñetazos e incluso, son lanzadas por el aire en al menos una ocasión. Es casi al final de este clip cuando uno de las mujeres recibe auxilio por parte de una tercera persona provocando que los agresores se alejen de la escena sin ser detenidos o por alguna autoridad presente.

Captura de pantalla

Internautas lamentaron que las mujeres en todo momento clamaron por auxilio e incluso se escucha a una de ellas llorar y suplicar por que alguien les brinde ayuda sin que nadie incluso la persona que grabó los hechos, intercediera a su favor. Otra de las lamentaciones que habido por parte de los internautas es que las autoridades de Seattle tampoco se han pronunciado al respecto, por lo que también no existe algún tipo de investigación con el objetivo de dar con la identidad de las víctimas y sobre todo de los victimarios quienes continúan en libertad. Asimismo se ha pedido que las autoridades de hecho punto de vista sobre todo para conocer si existe algún vínculo entre los protagonistas de esta brutal pelea.

En USA si te metes por medio de una pelea de estas te pueden pegar un tiro"; "Es tan lamentable esta decadencia"; "Es realmente triste esta situación, no hay a quién apoyar, errores por todos lados. Ellas desafiando y retando, y ellos respondiendo con saña", se lee en plataformas digitales.

El video en cuestión no fue difundido el pasado domingo 10 de septiembre y hasta este momento continúa en tendencia; no obstante se desconoce la fecha en la cual fue captado este video y sobre todo si ya ha habido algún tipo de denuncia por parte de las mujeres que resultaron agredidas. A modo de remate, internautas pidieron al resto de la ciudadanía no ser ajeno a este tipo de situaciones en caso de suceder un evento similar en cualquier parte del mundo donde se encuentren.

Fuente: Tribuna