¿Están entre nosotros? NASA admite que sí hay ONVIs pero no confirma vida extraterrestre

Washington, D.C., Estados Unidos.- La noche del pasado martes 12 de septiembre, el periodista e investigador mexicano Jaime Maussan presentó ante la Cámara de Diputados dos seres biológicos no humanos que aseguró, fueron encontrados en el desierto de Perú y los cuales la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo, datan de hace mil años. Con esta presentación, México no sólo se convirtió en el primer país en presentar evidencia de vida no humana, sino que además fue motivo para que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), confirmara este jueves que si hay naves extraterrestres.

Con la presentación de un informe, la NASA informó este jueves que tienen evidencia de la existencia de Fenómenos Anómalos no Identificados (FANI), término que actualmente se le da a lo que era conocido como Objeto Volador No Identificado (OVNI). En dicho informe se incluyen lineamientos que fueron planteados por un grupo de expertos cuyo objetivo es el de estudiar a nivel científico estos fenómenos que insiste la dependencia son una amenaza para la seguridad del espacio aéreo del país que actualmente encabeza Joe Biden.

El 26 de julio del presente año, el exmilitar estadounidense David Grusch confirmó ante los miembros del Capitolio que el Gobierno contaba con un programa secreto con el objetivo de estudiar a estos fenómenos no identificados. Con ello, el director de la NASA, Bill Nelson informó desde la Casa Rosada de Argentina que es un grupo de expertos preparaban un reporte mediante el cual se confirmaría que si han sido vistas naves ajenas a las pertenecientes a la NASA mientras se llevan a cabo misiones en el espacio. Actualmente Nelson dijo:

Si me preguntan si creo que hay vida en el Universo, en uno tan vasto que es tan difícil comprender qué tan grande es, mi respuesta es sí".

A través de una conferencia de prensa donde se presentó el reporte completo en donde la NASA confirmaba la existencia de FANIs, se hizo énfasis en que aunque se han encontrado cosas significantes todavía hace falta recaudar más información que permita tener la certeza de que hay vida extraterrestre. Fue por ello que se adelantó que pronto se crearía un departamento con el objetivo de estudiar estos fenómenos anómalos no identificados donde además se advirtió, se utilizaría la inteligencia artificial para poder conocer más al respecto.

Respecto a la pregunta sobre si han visto extraterrestre, la NASA enfatizó que hasta el momento ellos no cuentan con "ninguna evidencia de que los FANI tengan un origen extraterrestre". Bajo esa tónica la NASA se enfocó en únicamente abordar que ellos cuentan con evidencia respecto a que hay anomalías en los cielos sin tener que recurrir al término extraterrestre. "Hoy hay mucha preocupación de que existan documentos clasificados y de que el Gobierno estadounidense no esté siendo abierto. Bueno, nosotros somos el Gobierno estadounidense y estamos abiertos y lo estaremos sobre esto", remató Nelson.

NASA pide apoyo a México

Debido a que el periodista mexicano Jaime Maussan presentó supuesta evidencia de restos biológicos no humanos, los representantes de la prensa quién es se dieron cita en la presentación oficial del reporte emitido por la NASA, cuestionaron si de alguna manera se había estado en contacto con las autoridades mexicanas con el objetivo de poder analizar, no solamente a los restos recientemente presentados, sino también a conjugarlo con la evidencia que ellos tienen respecto a la presencia de FANI. Al respecto, el presidente de la Fundación Simons de la NASA, David Spergal dijo:

Solo lo he visto en Twitter. No conocemos la naturaleza de esas dos muestras".

A modo de remate, la NASA lanzó una recomendación a las autoridades mexicanas sobre el hecho de poner a disposición las muestras de la comunidad científica respecto a tener cuerpos extraños, esto en referencia a la presentación recientemente hecha por el exconductor del espacio conocido como Tercer Milenio. "Uno de los objetivos que estamos tratando de lograr aquí es pasar de las conjeturas y las conspiraciones a la ciencia y la cordura, y hacemos eso con datos. Es el propósito de este estudio".

