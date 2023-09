Cártel de Sinaloa: Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo'', comparece ante Tribunal de Chicago

Comparta este artículo

Illinois, Estados Unidos.- El pasado viernes 15 de septiembre, mientras los mexicanos se preparaban para celebrar el Grito de la Independencia, el narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos (EU), donde se le han formulado al menos doce acusaciones en diferentes entidades. Este lunes 18 de septiembre el capo conocido como 'El Ratón' y líder de los 'Chapitos' comparecerá ante un Tribunal Federal de Distrito en Chicago, según medios locales.

Tras ser extraditado a EU, autoridades y medios norteamericanos informaron que Ovidio Guzmán fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano (MCC, en inglés) de Chicago, en el estado de Illinois, debido a que en la nación gobernada por Joe Biden se le acusa de varios delitos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y más hechos violentos desde 2008. Este lunes podría salir para comparecer ante el Tribunal de Chicago, el cual está al lado del Centro.

Ovidio Guzmán López fue detenido por primera vez en 2019, mas AMLO ordenó su liberación. Foto: Internet

Información compartida por medios, como el The New York Times (NYT) y ABC, señalaron que 'El Ratón' será representado ante las autoridades por Jeffrey Lichtman, el abogado que también defendió a su padre, 'El Chapo', en 2019, en el juicio por el cual el fundador del capo mexicano fue condenado a cadena perpetua. También detallaron el Gobierno de Estados Unidos ha formulado al menos doce acusaciones contra Ovidio, no obstante, para este día su comparecencia se enfocará en una sola de ellas.

En el Tribunal Federal de Distrito de Chicago le serán leídos cinco cargos: posesión de una sustancia controlada con intención de venta y distribución; empresa criminal continua; conspiración para importar, manufacturar y distribuir sustancia controlada; conspiración para lavar dinero; y portación ilegal de armas. La acusación consta de 40 páginas, y también menciona a los hermanos de 'El Ratón', quienes conforman 'Los Chapitos': Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.

Se prevé que la llegada del hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa al Tribunal sea después de las 12:00 horas de este lunes 18 de septiembre; una vez que concluya la audiencia y el criminal tenga conocimiento de los cargos en su contra, será devuelto al Centro Correccional Metropolitano de Chicago.

Cabe recordar que Ovidio Guzmán fue detenido por primera vez en octubre de 2019 en la ciudad Culiacán, Sinaloa, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó su liberación ese mismo día para así frenar la ola de violencia que desató su aprehensión. En enero de este año, 2023, fue detenido y llevado al Penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), donde permaneció hasta ser extraditado a EU.

Fuente: Tribuna