Huelga automotriz en Estados Unidos: Ford y General Motors colapsan: así afecta a México

Estados Unidos.- Una mega huelga de la industria automotriz ha colapsado a los Estados Unidos, se trata de la movilización en las empresas Ford, General Motors y Stellantis, es tanta la magnitud de esta huelga que los funcionarios de alto rango estadounidenses en la Casa Blanca ya trabajan para reanudar las conversaciones, lo anterior con la intención de llegar a un acuerdo ante la posibilidad de que se convoquen más huelgas, como la iniciada el pasado viernes en las tres plantas de Ford en Missouri, Michigan y Ohio.

Se trata de la huelga iniciada el viernes pasado por trabajadores sindicalizados de las empresas automotrices General Motors, Ford y Stellantis, en Estados Unidos esto en las tres plantas mencionadas de aquel país, esta huelga podría extenderse a todas las manufacturas de dichas marcas durante los próximos días, lo cual provocaría un daño a la cadena de proveedores en México por un monto económico de afectación que se estima en mil millones de dólares en un mes.

Los huelguistas son trabajadores del sindicato United Auto Worker (UAW), quienes comenzaron con la movilización en tres plantas, el conflicto abarca alrededor de 150 mil afiliados a esta organización que trabajan en estas compañías; sin embargo, el alcance podría amplificarse si las empresas no presentan mejores propuestas salariales así lo confirmó el líder del sindicato, Shawn Fain.

Huelga automotriz en Estados Unidos, foto: Especial

Sin embargo empresas como Ford y General Motors no dan el brazo a torcer y aseguran que las demandas del sindicato no son viables, lo anterior en medio de la competencia que enfrentan por parte de fabricantes de vehículos eléctricos, los cuales no tienen fuerza laboral sindicalizada, como Tesla o armadoras China; sin embargo, Stellantis dio una respuesta positiva y propuso un incremento salarial de casi 21 por ciento durante los 4 años de vigencia del nuevo contrato colectivo.

La huelga en el sector automotriz de Estados Unidos afecta de manera directa a México, pues es el principal proveedor de partes y componentes de vehículos a los Estados Unidos, incluso tiene una participación de mercado del casi el 43 por ciento del total de importaciones del país de las barras y las estrellas. En 2022 el valor de las exportaciones mexicanas alcanzó nivel de récord de 71mil 384 millones de dólares.

Cabe señalar que en caso de que la huelga no se detenga empresas como Ford no dudarían en reubicar sus plantas al sur de los Estados Unidos e incluso a México o Canadá, lo anterior como una opción de producción a costo competitivo. En ese sentido la industria mexicana de autopartes busca que el diálogo continúe para que se llegue a un acuerdo satisfactorio entre las partes pues este parón significa una pérdida millonaria de recursos.

Fuente: Tribuna