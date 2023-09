Lamentable: Muere un bebé en guardería de Nueva York tras quedar expuesto a fentanilo

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado domingo 17 de septiembre las autoridades en Nueva York confirmaron que la propietaria de una guardería había sido detenida debido a que al interior de este centro de cuidado para menores de edad, perdió la vida un bebé y tres más resultaron hospitalizados, debido a que los infantes quedaron expuestos a fentanilo. Los cargos que la mujer enfrenta son por asesinato, homicidio involuntario e incluso posesión de narcóticos por los cuales podría enfrentar una pena larga.

De acuerdo con la información oficial, la propietaria de la guardería conocida como 'Divino Niño' ubicada en el Bronx, se trata de una mujer de 36 años de edad identificada como Grei Méndez, quien fue arrestada junto con Carlisto Acevedo Brito, un masculino de 41 años de edad que las autoridades remarcaron se encontraba residiendo en el punto donde los menores de edad recibían cuidados. A modo de detalle, la Policía confirmó que la detención sucedió específicamente el pasado sábado 16 de septiembre cuando ambos fueron señalados por posesión de drogas, además de mostrar “indiferencia depravada” por el deceso del menor de edad quien se sabe tenía un año.

Grei Méndez, propietaria de la guardería.

Las investigaciones respecto a este deceso indican que fue el pasado viernes 15 de septiembre cuando los menores de edad no despertaban de la siesta que solían implementar las cuidadoras. De manera inmediata se intentó reanimar a los niños pero no hubo éxito por lo cual se pidió la intervención de servicios sociales quienes al arribar a la guardería en cuestión, tomaron la decisión de suministrar a los niños una sustancia conocida como Narcan, la cual se emplea con el fin de revertir los efectos de drogas en ciudadanos. A pesar de esta acción, se informó que uno de los menores de edad no pudo recobrar el conocimiento y con ello fue declarado sin vida de manera inmediata.

Foto: Twitter

Sobre los demás menores de edad que resultaron hospitalizados, las autoridades confirmaron que se trata de un niño de dos años de edad, así como de una menor de ocho meses. En ambos infantes la aplicación de esta sustancia química surtido efecto de manera inmediata pero fueron trasladados a un nosocomio con el objetivo de quedar estabilizados y descarta que corrieran peligro. Mientras los niños recibían atención médica, la Policía acudió hasta el centro de cuidados con el fin no sólo de asegurar el lugar, sino también de realizar una inspección por lo cual Karl Miller, quien funge como asistente del fiscal del distrito del Bronx, confirmó que el interior de lugar se encontró un kilo de fentanilo que estaba escondido en un armario.

Del mismo modo, Joseph E. Kenny, quien se desempeña como jefe de litigación del departamento de la policía de Nueva York confirmó que quedó asegurada una prensa para fabricar píldoras, además con diversos tipos de drogas de los cuales no se dieron más detalles. Paralelo a estas declaraciones, personal médico confirmó que los infantes consumieron el fentanilo y por ello, se descartó que la intoxicación no procediera de otras causas. Ambos sujetos detenidos enfrentan en total 11 cargos que además de incluir asesinato y homicidio involuntario también involucran posesión de narcóticos así como causar lesiones graves en los menores de edad que estaban a su cuidado.

Carlisto Acevedo Brito, detenido.

En todo Estados Unidos se ha remarcado que las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron en todo el territorio hasta 50 veces, es decir un 32.3 por ciento ente 2010 y 2021; sin embargo, esta es la primera vez que se encuentra una gran cantidad de esta sustancia al interior de un centro de cuidados para menores de edad, por lo cual la ciudadanía ha exigido que las dos personas que figuran como responsables reciban un castigo ejemplar, al tiempo de implementarse más seguridad en las guarderías con el fin de evitar exponer a los menores a una intoxicación de este tipo.

Fuente: Tribuna