Multan a surfista por maltrato animal; 'saltó' al mar acompañado de una serpiente

Canberra, Australia.- Este lunes 18 de septiembre trascendió que es un surfista causó un gran revuelo en la ciudad de Gold Coast, ubicada en la costa este de Australia debido a que publicó a través de las redes sociales un par de fotografías y videos en donde se muestra realizando dicha acción pero lo trascendente es que no iba solo pues decidió saltar al mar en compañía de su mascota que se sabe se trata de una enorme serpiente, acto le valió recibir una multa de dos mil 322 dólares australianos que equivalen a mil 500 dólares americanos.

El surfista en cuestión fue identificado como Higor Fiuza quien se sabe, se ha vuelto viral a través de las redes sociales por saltar al mar en compañía de una pitón; no obstante, el evento no fue bien tomado por las autoridades en Queensland quienes destacaron que, por el hecho de haber realizado actividades ne compañía del reptil, esto al sur de la costa de Brisbane, debía pagar tal multa ya que no solo él se ponía en riesgo, sino que también lo hizo en contra de su mascota. Este evento basta decir, de inmediato causó revuelo a nivel internacional.

Higor Fiuza, surfista.

Medios locales fueron los que hace unos días habían hecho famosos a Fiuza al mostrado surfeando en compañía de esta esta especie que se sabe, no es venenosa. No obstante, fue gracias a esta acción que las autoridades locales estuvieron al tanto y con ello, contactaron al atleta a modo de señalarle la falta e incluso, obligarlo a pagar la multa de aproximadamente 25 mil 690 pesos mexicanos al considerar que estaba violando la local sobre el bienestar animal. Al respecto, Jonathan McDonald, quien funge como oficial ambiental, declaró:

No queremos permitir a los dueños que exhiban a sus animales nativos en público, a menos que se use para un fin específico aprobado y de una forma en la que se cuide el bienestar del animal, la seguridad del público y cumpla con las leyes".

En entrevista con los mismos medios de comunicación locales que volvieron famoso al surfista por realizar dicha actividad en compañía de su serpiente, éste insistió en que en varias ocasiones llevó a su reptil para que pudiera disfrutar del mar y minutos después la solía recoger en su tabla de surf para después juntos recorrer las olas. Pese a toda la explicación donde su objetivo era el de remarcar que no ponía en riesgo la vida de esta especie, las autoridades se negaron a quitar la multa que dijeron, deberá cubrir de manera obligatoria.

El mismo funcionario ambiental previamente descrito remarcó en que es sabido que la serpientes son animales de sangre fría y pesada que tienen la capacidad de poder nadar, es muy frecuente que eviten el agua por lo que el surfista al obligarla a nadar, sí la estaba poniendo en riesgo y con ello violaba la ley de protección de bienestar animal aun cuando la serpiente no era venenosa. Cabe destacar que se desconoce si al surfista se le quitará a esta peculiar mascota además del hecho de tener que pagar la multa que causó que internautas dividieran opiniones.

Las únicas serpientes que deberían encontrarse en el océano son las culebras marinas", insistió McDonald.

La mañana de este lunes 18 de septiembre, el Departamento Estatal del Medio Ambiente y Ciencias difundió un comunicado de prensa en donde expuso su postura respecto a la situación vivida con el surfista y su serpiente, resaltando que en caso de buscar llevar a un animal de este tipo a un espacio público o bien exponerlo, es necesario el propietario cuente con un permiso que se sabe, no fue solicitado por Higor Fiuza. Del mismo modo las autoridades remarcaron que es muy probable que para esta serpiente el agua del mar sea extremadamente fría y con ello su integridad si se vería comprometida.

Fuente: Tribuna