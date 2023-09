Tras ser extraditado a EU, Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- La mañana del viernes 15 de septiembre, en plenas fiestas patrias, le hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, es decir, Ovidio Guzmán López alias 'El Ratón', fue extraditado a Estados Unidos con el fin de enfrentar cargos por narcotráfico. Bajo esa tónica, trascendió que este mismo lunes 18 de septiembre comparecería ante las autoridades, algo por lo que medios locales remarcaron que el capo se declaró inocente del delito antes expuesto por el cual buscan darle la misma pena que su padre enfrenta en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

De acuerdo con información oficial, Guzmán López compareció ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Distrito Norte de Illinois donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero, delitos por los que se dijo inocente Cabe decir que además de ser señalado en dicha ciudad estadounidense, el hijo del 'Chapo' Guzmán también cuenta con cargos en Nueva York y Washington D.C., sin que hasta este momento se haya solicitado de parte de las autoridades competentes una comparecencia con el fin de imputarlo.

Tan solo en Chicago, Ovidio Guzman enfrenta cinco cargos los cuales son por los delitos de: Conspiración para distribuir en Estados Unidos cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana; contar con una empresa criminal continua; importación, fabricación y distribución de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; Conspiración de lavado de dinero ilegal y Posesión de arma de fuego, los cuales han sisado motivo para pedir que el hijo del narcotraficante mexicano originario de Badiraguato, Sinaloa, reciba pena máxima.

Hasta ahora, se sabe que Ovidio Guzmán, quie funge como líder de la célula criminal conocidos como 'Los Chapitaos' o 'Los Menores', permanecerá en el Centro Metropolitano Correccional mientras se llevan a cabo los procedimiento para que enfrente un juicio por los cargos en su contra. Sobre los cargos de tráfico de fentanilo en Nueva York, así como de drogas en la capital estadounidense, no se ha revelado una posible comparecencia o bien, el arranque de un juicio tras su traslado del penal de Máxima seguridad del Altiplano al territorio gobernado por Joe Biden.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue detenido en 2016 en un hotel ubicado en Los Mochis, Sinaloa y con ello, el Gobierno de Estados Unidos pidió que fuera extraditado. Con este evento, los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa quedaron como cabecillas del grupo criminal y por ello, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), buscaron aprehenderlos para con ello, dar un duro golpe al crimen organizado. Bajo esa tónica, 'El Ratón' fue aprehendido en 2019 pero liberado momentos después con el fin de proteger vidas ya que en Culiacán se registraron ataques que atentaban contra la vida de civiles.

Pese a ello, el pasado 5 de enero del 2022, elementos de la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena), la Mariana-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en conjunto con Policía Estatal y Municipal, pusieron enmarca un operario al arte de Culiacán, específicamente de la sindicatura de Jesús María donde de nueva cuenta el hijo del 'Chapo' fue detenido. Con ello, insistió en que no era la persona que estaban buscando y aseguraba que no era le hijo el capo; no obstante, su postura no trascendió y con ello, se pidió que fuera extraditado a modo de buscar condenarlo como ocurrió en el pasado con su padre.

