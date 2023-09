Insólito: En plena clase, arrestan a un joven; lo acusan por incitar un suicidio

Comparta este artículo

París, Francia.- Recientemente en la comunidad internacional ha reaccionado a las recientes acciones llevadas a cabo por elementos de la Policía de Francia quienes el pasado lunes 18 de septiembre irrumpieron en una clase de una secundaria con el objetivo de detener a uno de los alumnos de un centro educativo el cual se sabe tiene apenas 14 años de edad debido a que fue señalado por haber incitado al suicidio de una joven; información oficial resalta que el adolescente quien está bajo custodia policial, llevaba cabo actos relacionados con acoso que incitaron a que la joven atentara contra su vida.

Medios de comunicaron locales mencionaron que el adecente de 14 años de edad, solía con frecuenta, atacar a su compañera, una joven en transición de género de apenas 15 años de edad, con mensajes ofensivos a través de la red social Instagram. Cabe destacar que se hizo énfasis en que la víctima no conocía al joven en cuestión y ambos solo eran miembros de un grupo de la red social antes referida en cuestión.

Bajo esa tónica, las autoridades insisten en que el padre de la víctima acudió el pasado domingo 17 de septiembre a presentar una denuncia, motivo por el cual se tomó la decisión de actuar a modo de aprehender al agresor y evitar que continuara con las ofensas en contra de la alumna que se dijo, cuenta con matrícula de un plantel ajeno al cual acudieron los uniformados para proceder con la detención.

Foto: Ilustrativa

A modo de ofrecer más detalles, la Policía de Francia hizo énfasis en que el lugar donde sucedió la detención de manera oficial fue en una secundaria de Alfortville, localizada al sur de Francia donde la directora permitió el ingreso de los agentes para llevarse al menor de edad. Del mismo modo, trascendió que la dice sigue en función de sus labores y no fue cesada como se ha pedido por parte de otros padres de familia.

Cabe destacar que esta detención ha llamado la atención de la comunidad internacional debido a que el pasado mes de septiembre del 2022 una estudiante de también 15 años de edad atentó contra su vida debido a que se confirmó que había sido víctima de acoso por parte de otro de los estudiantes; por ello, ha trascendido que en esta ocasión en las autoridades decidieron de actuar de manera pronta para evitar que la situación se repitiera conmocionando a toda la nación encabezada por el presidente Emmanuel Macron.

Foto: Ilustrativa

En el caso sucedido el pasado septiembre del 2022 cobró relevancia debido a que la familia del joven que atentado contra su vida había presentado diversas quejas no sólo de las autoridades escolares sino también a la Policía; no obstante, se hizo caso omiso llevando a que el adolescente decirle a terminar no sólo con los ataques sino también con su existencia. Recientemente este ataque ocurrido ha dividido a la opinión no pues mientras algunos padres de familia celebran que esta vez las autoridades si intervinieron de manera oportuna, otros insistieron en que llevarlo preso cuando estaba en plena clase no fue la mejor manera de acabar con el abuso.

Fuente: Tribuna