Familia demanda a Google Maps tras dar indicaciones erróneas a un conductor que murió

Carolina del Norte, Estados Unidos.- La tecnología muchas veces nos ayuda a llevar a cabo actividades cotidianas que hace décadas podrían resultar algo difíciles; ejemplo de ello es la navegación para conductores quienes al no saber cómo llegar a cierto punto, recurren a diversas aplicaciones como Waze o incluso Google Maps para tener las indicaciones que nos permitan llegar de una manera rápida y segura; sin embargo, para esta familia ubicada en Carolina del Norte valerse de estas herramientas no fue algo bueno ya que un conductor perdió la vida debido a que su vehículo cayó al vacío al atravesar por un puente que estaba en su ruta.

De acuerdo con lo expuesto por medios de comunicación internacionales, el ciudadano estadounidense identificado como Philip Paxton murió hace casi un año cuando seguía las indicaciones dadas por Google Maps, mismas que le indicaron que tenía que atravesar por un puente que lo dirigía hacia un canal; sin embargo, su camioneta cayó al vacío y con ello este perdió la vida. A pesar del tiempo transcurrido, la familia ha decidido presentar de manera oficial una demanda en contra de la aplicación a la cual señalan por negligencia e incluso daños.

La justificación dada en dicha demanda hacer énfasis en que Paxton se confió de las indicaciones dadas por el navegador sin tener la posibilidad de prever que se dirigía hacia un destino fatal. En ese sentido, se hizo énfasis en que fue el pasado 30 de septiembre de 2022 cuando el hoy occiso acompañado de su familia, viajaron hasta un lugar ubicado en el campo con el objetivo de celebrar el cumpleaños de la hija menor de la familia así como del hijo de uno de sus vecinos. El núcleo familiar remarcó que ellos tenían un poco tiempo de haberse mudado a dicho estado y por ello, para poder transitar de manera segura por las calles se valían de el uso de la tecnología para indicarles el camino.

No obstante, el documento que recientemente ha sido difundido por medios de comunicación estadounidenses, hace énfasis en que al no conocer perfectamente los caminos decidieron seguir a la perfección todas las indicaciones con el fin de regresar de manera segura a su casa. La demanda es que en dicha aplicación, en ningún momento se advirtió sobre la posibilidad de atravesar caminos inseguros especialmente cuando el puente que cruzaron llevaba más de una década en condiciones intransitables.

El señor Paxson no sabía que el puente había colapsado anteriormente, así que se dirigió al lugar con la creencia razonable que el camino y el puente eran seguros. En ese momento, y desde años antes, Google Maps sugirió a los conductores cruzar el puente colapsado, cuando sus usuarios buscaban direcciones mediante su servicio de GPS", dice la demanda.

Con el objetivo de darle validez a la demanda, vecinos localizados en las inmediaciones donde se encuentra el puente que dirige al canal de agua y el cual además está roto, certificaron a las autoridades sobre este peligro especialmente para todos aquellos que, como sucedió con el finado, desconozco en las condiciones en de la zona. Hasta este momento se sabe que la demanda fue presentada de manera oficial el pasado 21 de septiembre pero por el momento Google, específicamente Google Maps, no ha dado su postura al respecto.

Por si fuera poco, en la demanda también se incluye que una usuaria había pedido de manera oficial a Google Maps hace dos alos, indicar que dicho puente estaba roto y por ello no era seguro que los conductores lo atravesaron; no obstante, la empresa hizo caso omiso y con ello llevó a que Philip Paxton siquiera las indicaciones sin tener la posibilidad de prever que su camioneta cayera al vacío como sucedió. Hasta ahora tampoco, se ha revelado qué es lo que pide la familia como indemnización pues va a estar remarcar Google es una de las empresas más grandes a nivel internacional.

