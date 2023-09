Ucrania podría preparar elecciones presidenciales en 2024; Zelensky advierte lo siguiente

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, actualmente se encuentra en Canadá tras su visita a Estados Undios. Esta vez, se sabe que sostuvo una reunión con el primer ministro Justin Trudeau a quien le pidió más apoyo para con ello hacer frente a la ofensiva rusa; si bien las autoridades canadienses accedieron, ahora el presidente adelantó que podría haber elecciones en 2024; sin embargo, también hizo énfasis en que la ciudadanía podría tener otras prioridades.

La mañana de este sábado 23 de septiembre, el mandatario ucraniano destacó que él estaba dispuesto a que se celebrar las elecciones presidenciales del 2024 justo como el calendario indicaba. El ejercicio democrático se sabe, se había programado antes de iniciar el conflicto bélico con Rusia desde el pasado 24 de febrero de 2022; no obstante, Zelensky hizo énfasis en que es muy posible que la ciudadanía no esté conforme con destinar recursos públicos a este evento y en tanto, emplear el dinero para continuar con la defensa de su país.

No quieren destinar dinero a otras cuestiones que no sea la seguridad militar", dijo.

Momento en el que Zelenski arrasó en las pasadas elecciones presidenciales en Ucrania.

Como una forma de justificar su postura, Volodimir Zelensky hizo énfasis en que actualmente el conflicto que se tiene con Rusia imposibilita que tanto residentes como militares puedan acudir a ejercer el voto como ciudadanos; no obstante, también refirió a que si se estaban preparando las elecciones a pesar de qué la ciudadanía no apoya la idea debido a que ven como prioritario continuar con la defensa de la nación. En caso de no realizarse estos comicios, el antes mencionado continuaría al frente del poder hasta que las condiciones mejoren para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas de manera segura.

La visita del presidente de Ucrania a Canadá se da luego de que éste visitara Estados Unidos en donde sostuvo una reunión bilateral con el mandatario Joe Biden. A ambos jefes de Estado, le recordó la importancia de seguir dando apoyo a Ucrania para hacer frente a la ofensiva rusa, al tiempo que en el caso de la reunión que sostuvo en Canadá, también se hizo referencia al pacto comercial que existe entre ambas naciones desde el 2017 y donde se ha buscado impulsar el comercio de bienes y servicios, así como trabajar en el bienestar de la población.

La falta de ayuda a nuestro país significa el fortalecimiento de la Federación Rusa, que luego amenazará a otros países", dijo el presidente de Ucrania.

El pasado viernes 22 de septiembre el Gobierno de Canadá reiteró solidaridad para con Ucrania, al tiempo de condenar las acciones que el ejército comandado por Vladimir Putin ha realizado desde el pasado 24 de febrero de 2022 cuando se reportaron los primeros bombardeos a diversas partes del país. Bajo esa tónica, las autoridades canadienses insistieron en que se continuará proporcionando asistencia militar al tiempo de ayuda financiera lo cual fue agradecido por el mandatario quien reiteró que existe entre ambas naciones una gran hermandad.

De acuerdo con lo expuesto tanto por medios ucranianos y canadienses, se permitirá dar a Ucrania durante los próximos tres años un total de 50 vehículos blindados que serán fabricados en el territorio encabezado por Trudeau. Del mismo modo, se confirmó un nuevo paquete de ayuda destinado a Kiev el cual cuenta con un valor de 650 millones de dólares canadienses, lo que equivale a un aproximado de 482 millones de dólares estadounidenses, cantidad que se otorgará durante los próximos tres años.

Estaremos con ustedes, junto a todos los héroes de esta valiente lucha, durante el tiempo que sea necesario", resaltó Trudeau.

Fuente: Tribuna