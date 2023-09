Increíble: Sujeto finge su muerte y tras 10 años su esposa lo descubre en Grecia

Comparta este artículo

Athenas, Grecia.- En un hecho sin precedentes y único, un hombre decidió alejarse de su familia, sus seres queridos y sus amigos al fingir su muerte. El sujeto dejó su vida atrás, a su familia y sus dos hijas y desde entonces vivió bajo el anonimato en Grecia, la historia se ha hecho viral en las redes sociales por las acciones efectuadas por este hombre y las posibles consecuencias que traería con su familia y, claro, con las leyes.

Se trata de Adamo Guerra, un hombre que ahora tiene 56 años y que se encuentra en un gran problema, fue hallado, como si fuera un chiste, con vida ya que una cámara de seguridad lo captó en un famoso programa de televisión. Se trata de un hombre de origen italiano, quien ahora tendrá que lidiar con la indignación, la furia y las consecuencias de esos actos, ya que su mujer se enteró de lo sucedido y ahora está en boca de todos los ciudadanos de Italia.

Durante el tiempo que estuvo ausente el sujeto, su familia creció y él no lo supo. Ahora es abuelo de una recién nacida, algo que ha reclamado su esposa, quien aseguró que: “No es un hombre, no es un padre. Nuestra hija mayor tuvo un hijo hace poco. Él es abuelo y no lo sabe”, detalló Raffaella Borghi, ex esposa del hombre, ante las cámaras de televisión italianas, ya que diferentes medios de comunicación decidieron darle cobertura y seguimiento a esta extraña historia.

Hombre finge su muerte por 10 años, foto: Especial

El engaño de Adamo Guerra se ha hecho viral en todos lados, el hombre tenía una tienda de productos para el hogar y vivía en Lugo di Romanna, un pueblito italiano de alrededor de 30 mil personas, ubicado en la provincia de Ravenna. La farsa inició el 7 de julio de 2013, cuando él tenía 46 años, sus hijas tenían 16 y 12. Fue durante un fin de semana cuando decidió esfumarse, desde entonces no se sabía de su paradero y ya se consideraba muerto.

Dejó cartas de despedida

Asimismo, el hombre quiso encubrir su mentira de la mejor manera posible y llegó al extremo de escribir tres cartas de despedida; una para su ex mujer, una para sus padres y otra para su socio, todas muy parecidas y en las cuales fingía que había decidido quitarse la vida “Lamentablemente todo salió mal y llegó el momento de poner un fin, trataré de hacer bien, al menos este último paso evitar es el dolor de un funeral, tendría que haberlo hecho antes, pero no tuve el coraje”, decía uno de los escritos que dejó Guerra.

Una semana después de su desaparición, la policía encontró su vehículo, el cual tenía todos sus artefactos y productos personales intactos. Asimismo, no había señales de violencia, la unidad estaba en un estacionamiento del puerto de Ancona y un pasaje de ida en Ferry a la localidad de Patras, Grecia, desde entonces se manejó la hipótesis de que el sujeto se había subido a un barco y se arrojó al mar.

Hombre finge su muerte por 10 años, foto: Especial

Así lo descubrieron

Fue a través de un programa de televisión, donde un periodista tocó a la puerta de Adamo Guerra, en Grecia y le preguntó su verdadera identidad, este entró en pánico y decidió cerrar. Cabe señalar que la producción del programa tuvo conocimiento de esto después de que la mujer de Adamo intentará divorciarse, el abogado señaló que había un hombre del mismo nombre anotado en la asociación de italianos residentes en el exterior, por lo cual se le dio seguimiento al caso hasta dar con el paradero del hombre tras 10 años.

