Evo Morales se postulará para la presidencia de Bolivia 2025; denuncia campaña "sucia"

La Paz, Bolivia.- Hace solo unas semanas, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que había "intromisión" del gobierno de Luis Arce ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para intentar su inhabilitación para las próximas elecciones presidenciales en 2025. Morales señaló que hay "presión" de Arce para que los magistrados se pronuncien y den una sentencia de si el exmandatario puede o no ser candidato.

El boliviano aseguró que hay "intromisión directa" del gobierno de Arce en los "poderes judiciales" para encontrar una manera de dejarlo fuera de la candidatura a la presidencia. Morales criticó que Arce en vez de preocuparse de hacer una buena gestión está enfocado en su "inhabilitación" y que él tiene conocimiento de un documento que demuestra que el actual mandatario quiere postularse para gobernar hasta 2030.

Pese a todo esto, Evo confirmó este domingo 24 de septiembre que competirá por la presidencia en las elecciones de 2025 asegurando que había sido "obligado" a tomar esta decisión y que va a "batallar", en medio de la división al interior del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS): "Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro, la gente quiere, pero me están obligando, tanto la derecha, como el Gobierno, el imperio".

El también líder del MAS y que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, agregó que hay una campaña "sucia" en su contra, ya que la oposición le tilda de "narcotraficante", pero el Gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca lo señalan como el "rey de la cocaína", por lo que estas situaciones le "obligaron" a ser candidato y a "batallar" para lograr la presidencia.

No nos vamos a rendir y vamos a estar en esta dura batalla democrática, ahora a construir propuestas, tengo reunión con empresarios, saludo que vengan propuestas, hay que construir la agenda post-bicentenario", sostuvo Morales.

El anuncio de Evo ocurre en un momento de fractura dentro del Movimiento al Socialismo que enfrenta al oficialismo entre el sector de Arce y el del propio Morales. Arce encabezó el Ministerio de Economía del país cuando Morales era presidente. En 2020, mientras Morales se encontraba exiliado en Argentina, respaldó la candidatura de Arce.

Como se recordará, Evo Morales es un líder indígena que ocupó la presidencia de Bolivia durante casi 14 años. Renunció al cargo en noviembre de 2019, tras postularse a un cuarto mandato en unos comicios marcados por denuncias de fraude electoral. Morales se marchó del país luego de afirmar que fue víctima de un "golpe de Estado" de la derecha.

Fuente: Tribuna