Localizan fósil de araña gigante en Australia; 'estremece' a expertos por su estatura

Canberra, Australia.- Actualmente, Australia es una lugar especialmente conocido por sus insectos gigantes, especialmente por las arañas, mismas que se han viralizado a través de videos en plataformas como TikTok o X (red social anteriormente conocida como Twitter) donde han surgido clips dignos de filmes de terror, en donde se pueden ver lluvias de estos arácnidos o casas infestadas con estos seres, los cuales vienen en diferentes tamaños.

Aunque cualquiera podría considerar que esto se trata de un tema contemporáneo, resulta ser que las arañas han estado en la mencionada zona del mundo desde antes de que tú o cualquier persona que conozcas haya vivido. Para que te des una idea al respecto, recientemente, el Zoological Journal of the Linnean Society localizó el fósil de una Megamonodontium mcclusky, se trata de una araña gigante que data de hace más de 16 millones de años.

De acuerdo con algunos informes, el espécimen es considerado como el arácnido más grande que se haya descubierto en el territorio continental de Australia. El hallazgo fue liderado por el doctor Matthew McCurry, reconocido paleontólogo del Museo Australiano, quien encontró el fósil en McGraths Flat, en Nueva Gales del Sur. La araña consiguió estremecer a los expertos, puesto fue denominada como una "monstruosidad peluda".

Según los estudiosos del tema, la megamonodontium mcclusky, mide "cinco veces más que sus parientes modernos". Pero... ¿cuál es el tamaño de la megamonodontium mcclusk? Según informes, la araña fosilizada mide 50 milímetros de punta a punta, mientras que su caparazón cuenta con una medida de 10 milímetros de longitud, lo que la sitúa como el fósil más grande de una araña encontrado en Australia.

De acuerdo con algunos informes, los científicos tuvieron que recurrir a una "microscopía electrónica de barrido" para poder analizarla de la mejor manera, con lo que pudieron vislumbrar de la mejor manera posible sus garras y las cerdas de sus patas, así como el resto del cuerpo, donde se detectaron estructuras similares a pelos, las cuales pudieron haberla ayuado a detectar sustancias químicas y vibraciones que protegerían al arácnido de sus atacantes, esto según datos de Michael Freese, profesor de la asociación de la Universidad de Canberra.

El hallazgo de megamonodontium mcclusky también consiguió sorprender a los científicos porque, en teoría, no debía ser encontrada en el sitio en el que fue localizada, ya que, no cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para que este tipo de arácnido pudiese vivir. Según se dice, el sitio en el que estaba el fósil era un extenso desierto, mientras que la especie de esta araña debería vivir en un clima tropical, lo que da indicios de que hace 16 millones de años Australia no luce como lo hace justo ahora.

Fuentes: Tribuna