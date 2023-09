NY entra en estado de emergencia tras intensas lluvias; reportan severas inundaciones

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La mañana de este viernes, 29 de septiembre, se vivieron momentos intensos en Nueva York debido a una intensa tormenta que, de acuerdo con información de la gobernadora, Kathy Hochul, habría causado afectaciones en la gran metrópoli, así como también en el valle de Hudson y Long Island. Las imágenes compartidas en redes sociales por algunos testigos muestran que las carreteras e incluso algunas estaciones de metro se convirtieron en ríos.

Algunos ciudadanos decidieron documentar los hechos, tal es el caso del vecindario Sunset Park, en Brooklyn, donde se aprecia un remolino de agua en medio de la carretera. Otra zona afectada sería la Avenida 18 y la Calle 60 de Bensonhurst, donde se puede ver un autobús escolar sorteando las aguas; según información del medio New York Post, el vehículo estaba ocupado por menores que procuraban levantar sus pies para no tocar el piso mojado.

Cabe señalar que este fenómeno también afectó a las carreteras principales de Nueva York, como es el caso de Brooklyn-Queens, Belt Parkway y Prospect Park Expressway, sitio en el que quedaron varios automóviles varados debido a la inundación, lo que provocó un tráfico intenso por la zona. Este mismo hecho se repitió en FDR Drive, donde el tránsito estaba paralizado a tal grado en el que diversos conductores prefirieron dejar sus vehículos abandonados.

Una de las afectadas por las lluvias fue Priscilla Fontallio, quien tuvo la fortuna de quedar atrapada en un tramo de la autopista que no estaba inundada, aunque esto no impidió que el agua entorpeciera su camino, puesto se quedó detenida por un lapso de 3 horas aproximadamente: "Nunca había visto algo así en mi vida", relató la testigo para el medio Fox Weather. Lamentablemente, las cosas no fueron mejor para quienes optaron por utilizar el metro, ya que, las escaleras de Grand Army Plaza de la línea 2/3 en Brooklyn se convirtió en una dramática cascada.

De acuerdo con algunos informes, debido a las condiciones climatológicas, prácticamente todas las estaciones del metro fueron suspendidas o desviadas; mientras que las que sí funcionaron presentaron retrasos importantes. Todo lo anteriormente mencionado motivó a la gobernadora de Nueva York a tomar una dura decisión, puesto durante la jornada de este viernes se declaró el estado de emergencia para la gran urbe, así como para el valle de Hudson y Long Island.

"Esta es una tormenta peligrosa que pone en peligro la vida (...) Cuente con esto durante las próximas 20 horas (...) esta es una condición peligrosa y no ha terminado", declaró Hochul durante una entrevista para la estación de televisión NY1.

Pero Hochul no fue la única que lanzó una severa advertencia a los ciudadanos de Nueva York, ya que esto también fue replicado por el Servicio Meteorológico Nacional, quienes emitieron un aviso sobre la inundación repentina que está sufriendo dicha zona de Estados Unidos: "Es una situación peligrosa y potencialmente mortal" declaró la organización, advirtiendo que se esperan hasta 10 pulgadas de lluvias en algunas zonas.

"No intente viajar a menos que esté huyendo de un área sujeta a inundaciones o bajo una orden de evacuación", aseveró la alerta de emergencia.

Fuentes: Tribuna