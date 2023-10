Estados Unidos en crisis: Cierre de Gobierno ¿Qué es? Estas son las consecuencias

Comparta este artículo

Washington DC, Estados Unidos.- Una gran polémica se ha generado a nivel mundial debido al presunto cierre de gobierno en los Estados Unidos, país que se encamina a este presunto cierre parcial este fin de semana. Ante el presunto bloqueo del Congreso por las exigencias del Partido Republicano para recortar el gasto público. Sin embargo, muchas personas, tanto estadounidenses como de otros países se preguntan sobre las consecuencias del llamado cierre de gobierno.

El cierre de gobierno se refiere al fin del año fiscal estadounidense, el cual será al finalizar este mes de septiembre, por lo que el nuevo año comenzará el primero de octubre. Sin embargo, las diferencias en el Partido Republicano sobre la deuda federal impidieron la aprobación de diferentes leyes necesarias para mantener el Gobierno, por lo cual. Se tendría que dar esta opción del cierre de gobierno. En ese sentido esta consecuencia ocurriría el próximo domingo a las 12:01 horas en caso de que el Congreso de los Estados Unidos no apruebe un plan de financiamiento que comulgue el presidente.

¿Cuántas veces ha cerrado el Gobierno de los Estados Unidos?

De acuerdo con los reportes oficiales, el cierre gubernamental en los Estados Unidos más largo fue entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso entraron en un punto solitario de acuerdo sobre la demanda de fondos para el muro fronterizo, la interrupción de aquel momento duró 35 días, se dio justamente durante la temporada navideña, sin embargo, sólo se trató de un cierre parcial del Gobierno debido a que el Congreso ya había aprobado algunos proyectos de ley. De asignaciones para financiar partes de la administración.

Un cierre de gobierno se da cuando el Congreso no logra aprobar un plan de financiamiento que sea promulgado por el presidente, Los legisladores norteamericanos tienen la obligación de apoyar 12 proyectos de gastos para financiar agencias del Gobierno norteamericano, sin embargo, este proceso es tardado y de manera recurrente se aprueban extensiones temporales denominadas resoluciones continuas. Cuando no se promulga un presupuesto, las agencias federales frenan todo el trabajo no esencial y no envían cheques de pago mientras dura el cierre.

Consecuencias de un cierre de Gobierno

Como se mencionó, las consecuencias de un cierre de gobierno son drásticas para la economía de los Estados Unidos, pues el Gobierno No realiza pagos a trabajadores que no son considerados esenciales para la seguridad pública, es decir, controladores de tráfico aéreo o los agentes del orden en ese sentido. Todavía tienen que presentarse a trabajar asimismo, otros empleados federales permanecen bajo licencia. Cabe señalar que todos los empleados que no recibieron el pago por sus servicios. Lo obtendrán cuando el cierre de gobierno concluya.

