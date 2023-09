VIDEO: Tras ser señalada por robo, ciudadanos en Medellin así castigaron a una mujer

Comparta este artículo

Medellín, Colombia.- Cada vez son más los crímenes que se hacen virales a través de las redes sociales, plataformas que han servido para identificar a los presuntos responsables de delitos tales como robo; sin embargo, también ha trascendido que ante el hartazgo de la población por la ola de violencia, muchos suelen hacer justicia por su propia mano justo como sucedió en Medellín donde una mujer fue señalada por robo; no obstante, en lugar de ser entregado ante las autoridades esto le pasó.

Durante la tarde del pasado sábado 2 de septiembre comenzó a circular en la red social de Twitter, actualmente llamada X, un video donde se muestra como un grupo de ciudadanos ubicados en el centro de Medellín hacen frente a una mujer que momentos antes fue señalada por robo. Las imágenes fueron aplaudidas por internautas, al tiempo que también dividieron opiniones debido a que hubo algunos que se quejaron que fuera castigada de este modo pues se observa que la fémina ahora deberá despedirse de su cabellera debido a que este material le fue rociado encima.

Así sucedieron los hechos

De acuerdo con lo expuesto por testigos, la mujer cuya identidad no ha sido revelada, fue señalada por tratar de quitarle la billetera y el teléfono celular a una mujer que caminaba en compañía de su madre por las calles del centro de esta importante ciudad colombiana. Al notar la presencia de la carterista, empezaron a hacer bulla con el objetivo de llamar la atención de los demás transeúntes quienes de manera inmediata actuaron pero no llamando a la Policía si no haciendo justicia por su propia mano pues la presunta criminal terminó con pegamento embarrado en toda la cabeza.

La manera en la que la mujer fue castigada, ha provocado que el video le diera la vuelta a todo el mundo dividiendo además la postura de los internautas quienes aseguraron que aunque no era la mejor manera de castigar a esta 'amante de lo ajeno', quizá en el futuro se cuestione sobre si sus actos serán los más adecuados pues el pegamento al parecer de uso industrial la llevará a perder toda su cabellera. Cabe decir que además de terminar con todo el pegamento embarrado en el cabello también quedó en calidad de detenida.

El pegamento de uso industrial se utiliza para fijar metal u otros materiales con el objetivo de ser sumamente resistente, por lo cual se hizo énfasis en que no será fácil de vaciarlo y por ello, la mujer deberá recurrir a raparse todo el cabello. Del mismo modo, otros internautas hicieron énfasis en que por los químicos que contiene es posible que primero te va a acudir a un hospital para descartar que haya daños a su salud por la exposición al material en uno de las partes más delicadas del cuerpo humano.

Sobre el proceso legal que la presunta criminal enfrentará, medios locales informaron que la Policía de Medellín acudió al lugar donde se reportó el intento de robo y la víctima sólo dio su declaración inicial sino que además confirmó que la mujer que había sido rociada con pegamento industrial era la responsable de intentar sacar la cartera y el celular de al parecer una mochila que llevaba consigo la agredida. La Policía la traslado hacia la Comisaría pero se desconoce si continúa en calidad de detenida.

