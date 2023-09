FUERTE VIDEO: Niña de 2 años se atora en una escalera eléctrica; critican a la madre

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- A través de las rede sociales, se ha hecho viral el momento exacto en que una menor de apenas dos años de edad se quedó atorada en unas escaleras eléctricas mientras pretendía subir a bordo de las mismas en compañía de su madre. De acuerdo con las imágenes, la menor tuvo que ser auxiliada por elementos de seguridad pues, en caso de activar este dispositivo, corría el riesgo de sufrir un fuerte daño en alguna de sus extremidades como ha sucedido en otras partes del mundo donde incluso ha habido amputaciones.

Según informan las autoridades, la niña cuya identidad no ha sido revelada, terminó con los dedos de una mano atorados en las escaleras mientras la madre trataba de ayudarla, Internautas han criticado que en lugar de haberle ayudado a la niña a subir, la descuidara al grado de exponer su integridad. No obstante, medios locales después resaltaron que tanto la mamá como la infante, no pretendían subir sino que estaban bajando y la menor introdujo los dedos en el escalón del dispositivo, por lo que con el movimiento terminó por atorarse.

Este grave evento tuvo lugar el pasado martes 5 de septiembre cerca de las 18:30 horas, tiempo local, en la planta baja del centro comercial Plaza Mundo ubicado en el municipio de Apopa a donde arrobaron elementos de seguridad del lugar para evitar que las consecuencias fueran fatales. Testigos en tanto, grabaron los hechos que no solo sirvieron de evidencia, sino que además han sido motivo para lanzar criticas a la mujer que, según testigos, estas distraída con el celular pero hasta ahora esta versión no ha sido conformada por las autoridades.

El periódico La Noticia San Salvador, informó que fue la mujer la que llamó de manera inmediata a los cuerpos de emergencia con el fin de que su hija recibiera ayuda, Fue gracias a esta pronta acción, además de haber activado el botón de seguridad de las escaleras las cuales detienen el movimiento de las mismas, lo que evitó que los dedos de la niña fueran cercenados. Fuentes oficiales destacan que la menor resultó con lesiones que no comprometen su integridad y por lo que se espera, se recupere de manera satisfactoria.

Foto: captura de pantalla

Por ahora, se desconoce si la mamá de la niña quedó en calidad de detenida o si bien se abrirá algún tipo de investigación en su contra con el fin de quitarle pa guardia y custodia de la menor por mal cuidado. Del mismo modo, no se sabe si la niña cuenta con otros familiares que se puedan hacer cargo de ella y por esto, se espera que más adelante haya una actualización del caso que ha causado conmovió a nivel internacional. Usuarios en redes sociales se han pronunciado por evitar que los niños usen este tipo de dispositivos con el fin de evitar arriesgarlos.

El pasado 29 de junio, trascendió que una mujer de 57 años de edad, también se quedó atorada cuando hacía uso de bandas eléctricas justo en el momento en que buscaba arribar un vuelo de conexión en el Aeropuerto de Bangkok. La fémina acabó con una de sus piernas atoradas, misma que le tuvo que ser amputada pues las cuchillas que tiene este dispositivo, le había causado un grave daño a nivel muscular y óseo por el que se advirtió que no había nada que hacer para salvar su extremidad.

Fuente: Tribuna