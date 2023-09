FUERTE VIDEO: Un elevador en Indonesia cae al vacío; saldo fue de 5 personas sin vida

Comparta este artículo

Yakarta, Indonesia.- Las autoridades ubicadas en Indonesia, específicamente en la isla paradisiaca de Bali, reportaron que debido a la falla de un elevador hecho de cristal, se cuenta con un saldo fatal de cinco personas sin vida los cuales se ha hecho hincapié, se trataban de trabajadores de un establecimiento de lujo conocido como Ayuterra Resort. Por ahora se presume que un cable se rompió y por ello el elevador terminó por caer al vacío.

Medios locales destacaron que el fatal accidente tuvo lugar el pasado viernes 1 de septiembre cuando los trabajadores de entre 19 y 24 años de edad identificados como Ni Luh Superningsih, Kadek Hardiyanti, Kadek Yanti Pradewi, Sang Putu Bayu Adi Krisna y Wayan Aries Setiawan, disponían a llevar a cabo labores de limpieza en el lujoso Resort y por ello se trasladaron a bordo de este elevador, sin que se contará con una advertencia que alertar a tanto a los trabajadores, los huéspedes sobre alguna falla.

Aunque las autoridades locales han mencionado que se lleva a cabo una investigación exhaustiva con el objetivo de saber qué fue lo que pasó para que el elevador de cristal se precipitara contra el suelo, las primeras investigaciones adelantan que un cable se rompió y debido a que había más peso del sugerido al interior del mismo, término por descender de una altura de aproximadamente 100 metros. Este fatal accidente ha llevado a que este miércoles 6 de septiembre se difunda un video donde se demostraría que en efecto el desprendimiento de un cable fue el motivo principal.

Advertencia, imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

Se sabe que el complejo turístico de lujo donde sucedió el accidente, es uno de los más populares en Bali y cientos de turistas lo visitan cada año. En ese sentido, también se hizo énfasis en que el ascensor no solamente era utilizado por trabajadores sino también por los huéspedes. Familiares de las víctimas han advertido que se presentará una demanda en contra de Ayuterra Resort con el fin de poder conseguir apoyos económicos que serán utilizados para la cremación de los fallecidos.

Derivado de esta advertencia, medios locales también informaron que el complejo de lujo le ofreció a los familiares la entrega de cuatro mil dólares con el objetivo de evitar una demanda que a la vez afecte la reputación del lugar, suceso que ha causado indignación en la población local pues la mayoría de los trabajadores de complejos turísticos de este tipo son personas que carecen de recursos y los que a la vez no cuentan con algún tipo de seguridad que garantice que su integridad no se verá expuesta en la realización de sus labores.

Aunque los demandemos, nuestros niños no volverán. Pero creemos en el karma, si la compañía hizo mal, así les irá. Ese es nuestro principio. Si el accidente que provocó la muerte de mi sobrino fue debido al error de un técnico, debería ser procesado de acuerdo con la ley", dijeron los familiares.

Foto: Twitter

Luego de este accidente que a su vez ha originado varias protestas, las autoridades ubicadas en la isla de Bali destacaron que se mantendrán las investigaciones para conocer las causas del accidente; sin embargo, se ha pedido que todos los elevadores ubicados no solamente en la paradisiaca isla si no a nivel nacional, sean revisados con el objetivo de evitar la repetición de los hechos. Por ahora no se ha ordenado algún tipo de operativo con este fin.

Fuente: Tribuna