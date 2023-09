Comparta este artículo

Pekín, China.- Cuando acudimos a los centros comerciales es frecuente que ingresemos a las tiendas con el objetivo de ver qué es lo nuevo en sus anaqueles. Muchas veces hemos entrado a una tienda iShop con el objetivo de conocer de primera mano los dispositivos de la marca Apple, los cuales son exhibidos con el objetivo de poder probarlos, aunque cada uno de ellos, basta destacar cuentan con importantes dispositivos de seguridad con el fin de evitar que sean robados, lo que al parecer no fue impedimento para que una mujer en China se hiciera de un iPhone 14 el cual terminó por robar tras varias mordidas.

A través de las redes sociales se ha hecho viral el momento en el que una mujer ingresa a una tienda ubicada en la provincia de Fujian localizado al sureste de China, con el fin de admirar e incluso probar varios dispositivos de la marca con sede en California; sin embargo, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que esta muestra un importante interés por un iPhone 14 Plus el cual termina por meter a su bolsa y salir del almacén especializado tras haber cometido el hurto. Lo relevante es que aunque este teléfono inteligente contaba con un cable de seguridad, la mujer terminó por romperlo valiéndose sólo de sus dientes.

Acuerdo con las autoridades e incluso medios de comunicación locales la mujer fue identificada como Qiu y al parecer ingresó a esta tienda con el objetivo de conocer cuáles eran los precios de las computadoras, iPads que incluso varios teléfonos inteligentes que ahí se mostraban. Las cámaras de seguridad muestran a la mujer, quien viste una blusa en color blanco con rayas negras, deambular por los anaqueles hasta que se detiene delante del teléfono que se robó.

La actitud de esta fémina al principio no mostró nada sospechoso pues actuaba como cualquier otro cliente que probaba los smartphones. Una vez que se aseguró que nadie estuviera a su alrededor, comenzó a morder el cable de seguridad de manera insistente hasta que éste se rompió. Tras haber conseguido su objetivo, la mujer de manera discreta introduce el teléfono en su bolso y sale del sitio sin llamar la atención de los empleados y de los clientes que también se encontraban en esta tienda.

De acuerdo con los trabajadores de este establecimiento comercial, fue hasta que pasaron alrededor de donde se encontraba el iPhone 14 Plus cuando notaron que el cable presentaba varios mordiscos. Sin pensarlo dos veces, los empleados llamaron a las autoridades locales y luego de revisar las cámaras de seguridad, se ubicó a la ladrona a quien rastrearon hasta su domicilio en cuestión de minutos con el objetivo de no sólo recuperar el teléfono inteligente sino también proceder a la detención.

Elementos de la Policía local hicieron énfasis en que el teléfono inteligente no tuvo la oportunidad de ser utilizado por la ladrona ya que la detención se dio el mismo día en que se cometió el crimen; sin embargo, no se sabe si actualmente la mujer está detenida, si hay alguna investigación en su contra y sobretodo, cuál sería la pena que recibiría en caso de demostrarse su culpabilidad pues hasta ahora, no se sabía sobre un delito de este tipo.

