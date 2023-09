Aerolínea pierde a la perrita de Paula y le ofrecen 31 mil pesos para que olvide a 'Maia'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Normalmente, viajar a otro país debe ser una experiencia emocionante y divertida, pero existen ocasiones en que las aerolíneas se encargan de convertir estas vivencias en una pesadilla. Ya en México, algunos artistas han reportado casos en los que sus maletas han sido cínicamente asaltadas y todo parece indicar que las compañías de aviación buscan evitar su responsabilidad con respecto a la reposición de daños.

Afortunadamente cuando se tratan de bienes materiales, las cosas se pueden resolver, puesto es bien sabido que el dinero y los objetos van y vienen, el problema ocurre cuando se comienza a hablar de un ser vivo. Recientemente, se viralizó el caso de una joven originaria de República Dominicana, identificada como Paula Rodríguez, quien había planeado viajar a Atlanta, Estados Unidos, para luego visitar California.

Paula no iría sola, ya que, la estaba acompañando su querida perrita 'Maia', sin embargo, todo aquel que ha viajado alguna vez al país gobernado por Joe Biden sabe que tienen estrictas normas para permitir que una persona ingrese a dicha nación y ésta ocasión no fue la excepción, puesto Paula tuvo problemas con sus papeles, por lo que no le permitieron salir del aeropuerto, pero no es solo eso, ya que tendría que regresar a su país.

Esto solo fue el comienzo de una completa pesadilla para Rodríguez, quien contó a través del medio Atlanta First News, que le pidieron que pasara la noche en un centro de tención, pero lo peor llegó cuando le dijeron que 'Maia' no podría ir con ella, sino que tendrían que separarlas solo por unas horas. Según declaraciones de Paula, los encargados le aseguraron que la can se encontraría en las mejores manos.

"Me dijo que no me preocupara, que la llevarían a un centro con personal capacitado para eso. Que le darían comida y agua y la cuidarían."

Pero lejos de encargarse de 'Maia', la aerolínea terminó perdiendo a la can, hecho del que desgraciadamente se dio cuenta Paula justo antes de abordar su avión de vuelta a República Dominicana. Y es que, tal parece nadie sabía el paradero de la perrita, por lo que la joven se negó a abordar su vuelo y le exigió a los encargados que le devolvieran a su can; también les advirtió que no abordaría ningún avión hasta que le devolvieran a su amiga.

"Comencé a entrar en pánico y dije: 'Lo siento, no puedo seguir adelante cuando me dices que no sabes dónde está mi perro."

Paula quiere que 'Maia' regrese a casa

Lamentablemente, la empresa buscó quitarse el problema de encima, ofreciéndole a Paula mil 800 dólares, lo que se traduce a 31 mil pesos mexicanos, esto con la finalidad de que ella se olvidara de 'Maia' y del pequeño inconveniente que pasó, pero esto no ayudó en absoluto a Rodríguez, sino que terminó por insultarla de la peor manera, debido a que a ella no le interesaba el dinero, sino 'Maia'. Actualmente, la can continúa en calidad de desaparecida, pero esto no venció a Paula, que incluso abrió un GoFundMe para recaudar fondos que le ayuden a contratar a investigadores o a gente especializada que le ayuden a dar con el paradero de la canina'.

Fuentes: Tribuna