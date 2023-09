VIDEO: Desde Colombia, AMLO pide colaborar con Estados Unidos en combate al fentanilo

Comparta este artículo

Cali, Colombia.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llegó ayer viernes a la ciudad de Cali, Colombia para participar en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe: "Por una política de drogas para la vida, la paz y el desarrollo", convocada por el presidente colombiano para iniciar un diálogo regional sobre las causas estructurales del tráfico y consumo de estupefacientes.

Así como la necesidad de explorar alternativas políticas para abordar la problemática mundial de las drogas en el contexto latinoamericano. Con esto inicia la gira Andrés Manuel por Sudamérica, la primera en 5 años de gobierno. Durante este encuentro, el mandatario mexicano, planteó que en el combate al fentanilo en Estados Unidos también deben participar otros países, pues es una pandemia ante la cual se debe actuar con humanismo.

También afirmó que ante el problema de consumo de esa esta sustancia no se debe "dar la espalda y decir a nosotros no nos importa". Agregó que no se trata de asunto meramente cuantitativo, "no es decir, pierden la vida 100 mil jóvenes cada año por el consumo del fentanilo y dar la espalda. Tenemos la obligación moral y por humanismo, debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos", expresó López Obrador.

En ese sentido planteó actuar "y entender que independientemente de nuestras diferencias, están los derechos humanos y el principal derecho humano es del derecho a la vida y ayudar en todo lo que podamos. Si hay consumo (de drogas en Estados Unidos) es que algo anda mal, porque puede desaparecer el fentanilo y surgir otra droga peor", de ahí su propuesta de ayudar a combatir esa problemática en la Unión Americana.

Sin embargo el mandatario planteó "hacerlo con respeto a nuestras soberanías y también buscando que se procure atender ese problema" por parte de Estados Unidos. Tras esta visita a Colombia, el presidente López Obrador y su comitiva tienen ajenado un viaje a Santiago de Chile para participar en los actos conmemorativos por el 50 aniversario de la muerte del presidente chileno Salvador Allende.

Acompañan al presidente López Obrador, la canciller Alicia Bárcena Ibarra y los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina (Semar), el almirante José Rafael Ojeda Durán. "Me da mucho gusto estar aquí en Cali, en Colombia. Vengo a saludar fraternalmente al presidente (Gustavo Petro)", dijo a los medios AMLO al llegar al Centro de Eventos Valle del Pacífico.

Fuente: Tribuna