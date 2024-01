Desastres naturales del 2023: Desde el sismo de Turquía hasta el huracán 'Otis' de Acapulco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, es posible que aún recuerdes la vez que gritaste la cuenta hacia atrás, en la medianoche del 1 de enero del 2023, la realidad es que, quizás, en aquel momento no te imaginabas que miles de cosas ocurrirían en los últimos 365 días, esto incluye a los desastres naturales, los cuales no faltaron en la ecuación, puesto prácticamente desde el segundo mes del año se vinieron fuertes, al grado en el que terminaron con la vida de millones de personas alrededor del mundo. En caso de que ya los hayas olvidado no te preocupes, porque aquí en TRIBUNA abordaremos algunos de los peores.

El gran terremoto de Turquía y Siria

Todo ocurrió durante la madrugada del lunes, 6 de febrero del 2023; en ese entonces nadie lo sabía, pero un gran terremoto sacudiría la frontera entre Turquía y Siria. De acuerdo con algunos informes, el primer movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.8 en escala de Richter, mientras que el segundo fue de 7.5. Reportes indican que este seísmo fue de tal escala que es considerado como el más fuerte que se ha vivido en la historia reciente de ambos países terminando con la vida de aproximadamente 40 mil personas, asimismo se reportaron cientos de miles de heridos, esto según información de la UNICEF que posteriormente fue retomada por National Geographic.

Altas temperaturas

Incendios en España por altas temperaturas en el 2023



En el año pasado, varios países tuvieron registros de altas temperaturas al grado en el que en algunos lugares se reportaron diversas muertes, ya sea por deshidratación o insolaciones. Este intenso calor provocó diversos incendios alrededor del mundo un ejemplo ocurrió en España, donde según información del mencionado medio hubo cerca de 87 incendios forestales, lo que terminó con 66. 064 hectáreas en el presente año.

Terremoto en Marruecos

Todo ocurrió durante la madrugada del 8 al 9 de septiembre, momento en el que se registró un terremoto de magnitud con 7.8 de escala Richter Si, bien, la cantidad de muertos no alcanzó siquiera a rozar el récord impuesto por Turquía y Siria, la realidad es que también se reportaron una gran cantidad de bajas humanas. De acuerdo con el balance oficial, alrededor de tres mil personas perdieron la vida aquella noche, mientras que cinco mil más resultaron heridos.

Huracán ‘Otis’ en Acapulco

Acapulco es conocido como uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros y propios mexicanos en la República sin embargo, esto no impidió que durante los primeros minutos del 25 de octubre del presente año, dicha ciudad fuera azotada con toda la furia de ‘Otis’ en su categoría 5. Este evento provocó que cerca de 25 mil residencias, entre las que se contabilizan hoteles, resultarán afectadas. Cabe señalar que el fenómeno natural logró causar desconcierto entre los expertos dado a que en menos de 24 horas alcanzó la máxima categoría de huracán.

Erupción volcánica en Islandia

El último desastre natural que se reportó durante el 2023 se registró en Islandia país donde se registró un fuerte estallido volcánico en la localidad de Grindavík. Si, bien, la zona pudo ser evacuada de manera exitosa desde el mes de noviembre, la realidad es que aproximadamente los tres mil 400 habitantes que residían en ese sitio no podrán volver a vivir ahí.

