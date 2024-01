Surgen escalofriantes testimonios por asalto a canal ecuatoriano: “Le dispararon en la pierna”

Guayaquil, Ecuador.- Uno de los momentos más dramáticos que se vivieron durante la ola de violencia que se vivió en Ecuador durante las últimas horas, fue el asalto al canal TC Televisión, el cual sucedió mientras se estaba transmitiendo un noticiero en vivo, cuando cerca de 10 encapuchados entraron portando distintas armas de alto calibre, así como explosivos. Tan solo unas horas luego de estos hechos, los testigos han comenzado a filtrar detalles de lo ocurrido.

Entre las primeras personas en hablar, se encuentra Alina Manrique, jefa de redacción del noticiero, quien fue amenazada con un arma en la cabeza. La mujer contó que, en aquel momento, solo podía pensar en sus “hijos” y en el terror que sentía de morir en aquel lugar. La fémina narró que, durante los largos minutos que duro el asalto, los terroristas los amenazaban constantemente con que tenían “bombas”, por lo que no dudarían en matarlos.

“Los delincuentes (seis estaban allí en el set) les dijeron (a los policías) que se vayan o nos mataban. Yo solo lloraba del pánico. Al final, los delincuentes, al verse acorralados, entregaron sus armas. Yo abracé al policía. Me dio la mano y me levanté del piso. Los otros delincuentes se fueron a ocultar a otras partes del canal. No se sabe a esta hora cuántos delincuentes quedan allí”, declaró la jefa de redacción para el medio ‘Associated Press’.